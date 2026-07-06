România vrea să pună ăaccentul pe securitatea regională și pe dezvoltarea capacităților economice destinate sectorului militar. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că țara noastră va susține la summitul NATO din 7-8 iulie consolidarea apărării pe Flancul Estic, dezvoltarea industriei naționale de apărare și creșterea capacităților de producție militară pe teritoriul național.

Întrebat care sunt așteptările țării noastre de la summitul NATO care va avea loc în perioada 7-8 iulie, la Ankara, ministrul a precizat că una dintre principalele priorități este consolidarea securității în estul Alianței.

Agenda summitului este una extrem de încărcată, iar România se aliniază obiectivelor comune stabilite la nivelul aliaților, menținându-și în același timp angajamentele financiare asumate.

„Mărirea capacităților pe flancul estic, continuarea sprijinului pentru industria națională de apărare din fiecare țară. Există o agendă transmisă înainte din partea NATO pentru toate țările, care se referă în principal la menținerea scopului de a ajunge la 5% din PIB, bani pentru apărare în fiecare țară, unde noi stăm în grafic deocamdată. Există, de asemenea, o discuție care începe să fie din ce în ce mai consistentă cu privire la preocuparea fiecărei țări de a avea capacitate să producă pe teritoriul național capabilitățile necesare înarmării Europei. Ce am făcut noi prin SAFE ne pune într-o poziție acceptabilă”, a declarat Radu Miruță, la Digi24.

Un punct central al strategiei naționale îl reprezintă revitalizarea fabricilor de armament și tehnică militară de pe teritoriul României, un sector care a traversat perioade lungi de stagnare în ultimele decenii. Ministrul susține că programul SAFE poate contribui la relansarea industriei românești de apărare și la dezvoltarea unor noi capacități de producție în țară.

„România e o țară care de 30 de ani avea industria națională de apărare destul de amorțită. Condițiile pe care noi le-am pus prin SAFE, ca ceea ce achiziționează Armata Română, o bună parte, să se producă pe teritoriul național, înseamnă, de fapt, capacități noi de producție, fabrici de producție în România, ceea ce ne ajută strategic și pe noi la Ministerul Apărării, ajută economic și România”.

Dincolo de aspectele economice și de înarmare, delegația României va readuce în discuție realitățile dure din proximitatea granițelor sale, solicitând o atenție sporită din partea aliaților occidentali pentru riscurile din zona Mării Negre. Radu Miruță a subliniat că statele de pe Flancul Estic sunt direct afectate de conflictul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și că acest subiect trebuie să rămână în centrul discuțiilor din cadrul NATO.

„Este foarte important pentru România să se conștientizeze și să se discute mai mult despre consecințele războiului din Ucraina și în țările de pe flancul estic. Ceea ce se întâmplă în Ucraina cu războiul pornit de Rusia aduce consecințe și la noi”, a afirmat oficialul.