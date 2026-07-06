Autoritățile din Turcia au pregătit capitala Ankara pentru summitul NATO care începe marți, prin lucrări de amenajare, restricții de circulație și măsuri de securitate fără precedent. În timp ce oficialii prezintă investițiile drept o modernizare a orașului, opoziția, comercianții și o parte dintre locuitori critică impactul asupra vieții de zi cu zi, relatează AFP.

Pe drumul care leagă aeroportul de centrul Ankarei, echipele municipalității lucrează continuu, chiar și pe timp de caniculă, pentru amenajarea spațiilor verzi și plantarea de flori. În același timp, panouri de mari dimensiuni au fost montate pentru a ascunde priveliștile considerate inestetice, inclusiv locuințe degradate și cartiere defavorizate.

Toate aceste lucrări au fost realizate înaintea summitului NATO, la care sunt așteptați liderii și delegațiile celor 31 de state participante, inclusiv președintele american Donald Trump.

Pe durata celor două zile ale summitului, mai multe artere importante din Ankara vor fi închise, iar locuitorii și comercianții sunt nevoiți să își limiteze deplasările. În unele cazuri, magazinele vor rămâne închise temporar.

În plus, începând cu 28 iunie și până la încheierea reuniunii, autoritățile au interzis orice adunare sau manifestație în capitală.

„Ankara a devenit practic o închisoare în aer liber. (...) Întreaga capitală este paralizată pentru a facilita circulaţia câtorva coloane oficiale”, a declarat copreședintele partidului de opoziție pro-kurd DEM, Tuncer Bakirhan. „Se vorbeşte chiar despre închiderea parcurilor pentru ca un preşedinte să poată alerga acolo! Locuitorii sunt trataţi ca nişte indesezabili în propriul lor oraş”, a adăugat el, făcând referire la zvonurile privind rezervarea unor parcuri pentru joggingul președintelui francez, Emmanuel Macron, informații infirmate ulterior.

Presa turcă estimează că toate lucrările realizate pentru summit, inclusiv renovarea unui aeroport militar și construirea unor noi drumuri, au costat peste 11 miliarde de lire turcești, echivalentul a peste 205 milioane de euro. Autoritățile au anunțat că aceste investiții vor avea efecte pe termen lung și vor contribui la modernizarea infrastructurii capitalei. Mulți comercianți spun însă că suportă costurile acestor pregătiri.

„Sunt banii noştri cei care se risipesc. Nu se cheltuieşte pentru noi sau pentru cartierele sărace, ascunse în spatele acestor panouri, ci pentru preşedinţii altor ţări”, a declarat Ümit Örkan, administratorul unui minimarket a cărui intrare este blocată de panourile amplasate pentru promovarea summitului și a atracțiilor turistice din Ankara. „Noi, comercianţii, ne aflăm într-o situaţie foarte dificilă. Clienţii nu mai pot veni. Suntem nevoiţi să închidem timp de o săptămână”, a spus Örkan.

„Am şapte angajaţi, o asigurare, o chirie de plătit. Dar nu este prevăzută nicio despăgubire pentru a compensa pierderea veniturilor”, a adăugat acesta.

Și florarul Kadir Kokus afirmă că activitatea i-a fost afectată.

„Afacerea noastră se bazează pe vizibilitate. Clienţii se opresc când văd plantele noastre. Aceste panouri ne-au redus vânzările cu 95%”, a spus acesta. „Nu avem ce face... Trebuie să suportăm asta timp de zece zile”, a adăugat florarul, precizând că montarea panourilor a început la sfârșitul lunii iunie.

Federația turcă a șoferilor de taxi a pregătit propriile măsuri pentru perioada summitului. Organizația le-a cerut șoferilor să poarte pantaloni gri și cămașă albă și a anunțat că vizitatorii vor primi mici atenții.

„Le vom oferi clienţilor noştri apă, rahat turcesc şi apă de colonie pentru a demonstra ospitalitatea turcă”, a declarat președintele Federației, Mehmet Yiginer.

În același timp, pentru prima dată, polițiști călare vor patrula în Ankara, gropile din carosabil au fost reparate, trotuarele au fost revopsite, iar capacele de canalizare au fost aduse la nivelul asfaltului. Pregătirile au generat și numeroase reacții ironice pe rețelele sociale.

„De acum înainte, dacă faci eforturi pentru oaspeţii tăi, ţi se va spune că găzduieşti NATO”, a scris un utilizator. Un altul a sugerat saloanelor de înfrumusețare să introducă în ofertă „tratamente NATO”.

Cem Özbek, administratorul unei cofetării aflate lângă unul dintre bulevardele care vor fi închise, spune că restricțiile vor afecta activitatea firmelor mici.

„E bine că se depun toate aceste eforturi, dar mi-aş fi dorit să fie pentru noi şi nu pentru NATO”, a declarat acesta. „Drumurile închise sunt cunoscute dinainte, dar traseele alternative nu sunt clare. Clienţii noştri, angajaţii şi furnizorii vor avea dificultăţi în a ajunge aici. Întreprinderile mici vor avea mult de suferit”, a adăugat el.

Pe măsură ce summitul se apropie, tot mai mulți locuitori aleg să părăsească Ankara, iar trenurile și cursele aeriene au ajuns deja pline.

„Nu intenţionez să rămân în oraş. Multe locuri vor fi închise, iar transportul va fi perturbat”, a spus Demir Balemir, proaspăt absolvent de universitate.

Și Sima, studentă, a rezumat nemulțumirea exprimată de mulți locuitori printr-o glumă devenită virală.

„Toată această înfăţişare nu este pentru noi”, a afirmat ea, înainte de a adăuga: „Dacă Macron ar putea folosi transportul public, poate că am avea în sfârşit aer condiţionat în autobuze!”.