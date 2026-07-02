Scăderea deficitului bugetar al României la 1,75% din PIB, echivalentul a 35,94 miliarde de lei, după primele cinci luni din 2026 este văzută de analiștii financiari drept unul dintre cele mai importante semnale pentru agențiile internaționale de rating.

În opinia acestora, evoluția reprezintă un argument puternic pentru menținerea României în categoria statelor recomandate investițiilor și evitarea unei retrogradări la nivelul „junk”.

Specialiștii atrag atenția că reducerea deficitului bugetar cu peste 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut trebuie susținută prin politici fiscale coerente și prin stabilitate politică, într-un context în care agențiile de rating urmăresc îndeaproape evoluția finanțelor publice.

Florian Libocor, membru fondator și fost președinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), consideră că execuția bugetară din primele cinci luni ale anului este unul dintre cele mai importante criterii analizate de agențiile de rating.

„Trebuie să promovăm performanţa din primele cinci luni, reducerea deficitului la 1,75% este o performanţă, este singurul lucru pe care nu trebuie să nu uităm să-l punem pe masă. Suntem deasupra liniei de junk”, a declarat, joi, Florian Libocor, în cadrul unei conferințe organizate la Academia de Studii Economice din București.

O opinie similară a exprimat și Adrian Codîrlaşu, președintele CFA România, care apreciază că evoluția principalilor indicatori macroeconomici transmite un semnal pozitiv investitorilor.

„În opinia mea, atât timp cât vedem indicatorii macro îmbunătăţindu-se, mă îndoiesc că vom fi retrogradaţi. E suficient să ne uităm la cum s-a redus deficitul bugetar, mai ales că mesajul dat de agenţiile de rating este de viitor, adică să arătăm că este sustenabilă acea reducere de deficit bugetar, este singurul lucru bun din economie. Agenţiile de rating sunt îngrijorate să nu vină cineva care să cheltuiască mai mult, atunci chiar riscăm să intrăm în junk”, a afirmat Adrian Codîrlaşu.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, execuția bugetară la 31 mai s-a încheiat cu un deficit de 35,94 miliarde de lei, față de 64,23 miliarde de lei în perioada similară din 2025. Veniturile totale ale statului au urcat la 279,49 miliarde de lei, în creștere cu 9,2%, în timp ce cheltuielile au totalizat 315,43 miliarde de lei, în scădere nominală cu 1,5%. Ca pondere în PIB, acestea s-au redus de la 16,7% la 15,3%.

În paralel, agenția de rating Moody’s a avertizat recent că instabilitatea politică și întârzierile în formarea unui guvern funcțional pot afecta procesul de consolidare fiscală și implementarea reformelor asumate prin PNRR. Instituția estimează că deficitul bugetar ar urma să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 și 5,9% în 2027, însă această traiectorie depinde de continuarea măsurilor de disciplină fiscală și de menținerea unui cadru politic stabil.