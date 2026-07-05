NATO se confruntă cu o nouă provocare majoră. După ce a reușit să determine statele membre europene să crească semnificativ cheltuielile pentru apărare, Alianța trebuie acum să găsească soluții rapide pentru a transforma zecile de miliarde de dolari în arme eficiente și forțe armate mai puternice, scrie WSJ.

„Acum un an era vorba doar despre promisiuni de cheltuieli suplimentare”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru The Wall Street Journal, înaintea summitului planificat la Ankara, Turcia. Anul acesta „este vorba despre livrare”, a spus el.

Situația este una de mare miză. Alianța se află prinsă între o Rusie tot mai agresivă la est și o administrație americană condusă de Donald Trump, care pune public sub semnul întrebării valoarea NATO.

Anul trecut, membrii non-americani ai NATO au crescut cheltuielile militare cu 20% față de 2024, ajungând la 574 de miliarde de dolari. Germania, de exemplu, și-a majorat bugetul de apărare cu 24%, până la 114 miliarde de dolari, urmând să ajungă la aproximativ 180 de miliarde de dolari în 2029.

Cu toate acestea, ritmul rapid al creșterii cheltuielilor amenință să depășească capacitatea industriei de apărare de a produce armament sofisticat. Rutte a precizat că au fost comandate arme în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari de la companii americane.

„Am ajuns practic la nivelul capacității de absorbție”, a afirmat Rutte, menționând două blocaje principale: capacitatea industrială și recrutarea plus instruirea de noi soldați.

O altă problemă este fragmentarea eforturilor. Țările care vor să protejeze companiile naționale produc prea multe tipuri diferite de vehicule blindate, ceea ce reduce eficiența și lasă mai puțini bani pentru apărarea antiaeriană și rachete cu bătaie lungă.

„Nu este vorba doar despre cheltuirea banilor. În ultimă instanță, este vorba despre capabilitățile pe care le cumperi cu acești bani”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

Prețul unui obuz de artilerie de 155 mm s-a cvadruplat de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, din cauza cererii explozive și a ofertei limitate.

La summitul de la Ankara, NATO va organiza un forum cu industria de apărare pentru a accelera producția. Oficialii așteaptă anunțuri privind contracte de miliarde de dolari și acorduri de producție comună.

Mark Rutte a subliniat că mentalitatea europeană s-a schimbat radical după 2022:

„Schimbarea de mentalitate care are loc acum este că apărarea trebuie să fie în centrul a ceea ce facem.”

Succesul NATO depinde acum de capacitatea sa de a transforma banii în muniție reală și capabilități militare concrete.