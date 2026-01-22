International

Rutte, primele declarații despre acordul privitor la Groenlanda

Rutte, primele declarații despre acordul privitor la GroenlandaMark Rutte, Donald Trump / sursa foto: captură video
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi pentru Reuters că aliații occidentali vor trebui să își intensifice prezența în Arctica în cadrul unui acord-cadru cu SUA, la o zi după ce președintele Donald Trump a renunțat la amenințările cu utilizarea tarifelor vamale sau cu preluarea Groenlandei prin forță.

Rutte: Depinde de comandanții NATO să lucreze la detalii

Mark Rutte a declarat într-un interviu în marja reuniunii Forumului Economic Mondial de la Davos că acum depinde de comandanții NATO să lucreze la detaliile cerințelor suplimentare de securitate și că este sigur că aliații NATO din afara Arcticilor vor dori să contribuie la acest efort.

„Ne vom reuni în cadrul NATO cu comandanții noștri superiori pentru a stabili ce este necesar”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Nu am nicio îndoială că putem face acest lucru destul de repede. Cu siguranță aș spera pentru 2026, sper chiar la începutul anului 2026”, a adăugat el.

Rutte, cheia acordului dintre Trump și europeni

Declarațiile lui Mark Rutte vin după ce SUA și țările europene au ajuns la un acord cu privire la Groenlanda și securitatea în zona arctică, în cursul zilei de miercuri, la Davos.

Întorsătura de situație a urmat zilelor de conversații secrete între Donald Trump, consilierii săi și liderii europeni, inclusiv secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cancelarul german Friedrich Merz.

Trump a anulat tarifele promise pentru națiunile europene, susținând că „a format cadrul unui viitor acord” cu privire la cea mai mare insulă din lume. Anterior, el exclusese orice posibilitate de a ocupa militar Groenlanda.

Groenlanda

Groenlanda / sursa foto: dreamstime.com

Ce ar putea să prevadă acordul privitor la Groenlanda

Contururile exacte ale cadrului sunt încă în evoluție, dar se așteaptă ca negocierile să se concentreze pe mai multe domenii, potrivit unor oficiali din Europa familiarizați cu discuțiile.

Acestea includ un potențial acord al SUA cu Danemarca privind staționarea forțelor în bazele din Groenlanda și eforturile europene extinse de a spori securitatea în jurul Arcticii.

SUA ar putea primi un drept de preemțiune asupra investițiilor în resursele minerale ale Groenlandei - un veto menit să împiedice Rusia și China să acceseze bogăția insulei - iar în schimb, Trump ar renunța la amenințările tarifare, au declarat oficialii.

 

