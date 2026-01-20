NATO analizează o posibilă misiune în Groenlanda. Rutte: Vom continua să colaborăm ca aliați

NATO va continua cooperarea strânsă cu Danemarca și Groenlanda în domeniul securității arctice, a declarat luni secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, subliniind importanța strategică tot mai mare a regiunii în contextul actualelor tensiuni geopolitice, potrivit DW.

Ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, a anunțat că Danemarca și Groenlanda au adus în discuție ideea unei misiuni NATO pe teritoriul Groenlandei, în cadrul întâlnirilor desfășurate la Bruxelles cu ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, și cu secretarul general al NATO.

„Am propus acest lucru. Secretarul general al NATO a luat notă de acest lucru și cred că acum putem stabili, sper, un cadru pentru realizarea acestui obiectiv”, a declarat Poulsen. „Acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu ceea ce am discutat cu guvernul groenlandez”.

Mark Rutte a făcut la rândul său o serie de declarțaii după întâlnirea cu ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, și cu ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt. Oficialul NATO a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că discuțiile s-au concentrat asupra rolului Arcticii, inclusiv al Groenlandei, în arhitectura de securitate colectivă a Alianței. Potrivit secretarului general, Danemarca a intensificat investițiile în capacități militare esențiale, contribuind astfel la consolidarea flancului nordic al NATO.

„Vom continua să colaborăm ca aliați în aceste chestiuni importante”, a precizat Mark Rutte.

Într-un comunicat oficial, NATO a arătat că și-a întărit capacitatea de descurajare și apărare în nordul îndepărtat, menținând o prezență constantă pentru protejarea intereselor comune și pentru asigurarea stabilității regionale. Aliații au crescut investițiile în capacități-cheie, Danemarca fiind menționată drept un exemplu relevant, potrivit CNN. Printre achizițiile realizate de autoritățile daneze se numără drone de realimentare aer-aer, drone cu rază lungă de acțiune, aeronave de patrulare maritimă și avioane de vânătoare F-35, considerate esențiale pentru securitatea arctică și supravegherea spațiului nordic.

În cadrul întrevederii, ministrul danez al Apărării a ridicat și posibilitatea lansării unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda și în regiunea arctică. Potrivit Reuters, Mark Rutte a luat act de propunere, urmând ca Alianța să analizeze un cadru de implementare.

Inițiativa este susținută și de Suedia, ministrul Apărării Pål Jonson afirmând că o astfel de misiune ar putea reprezenta „o cale de urmat”, în special în contextul îngrijorărilor legate de activitățile Chinei și Rusiei în Arctica.

Discuțiile au loc într-un context delicat, după ce președintele american Donald Trump și-a intensificat retorica privind preluarea controlului asupra Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză. Amenințările referitoare la posibile tarife vamale au fost criticate dur de lideri europeni, inclusiv din Germania și Franța, care au catalogat aceste declarații drept „șantaj”. Potrivit oficialilor NATO, Alianța caută cea mai constructivă modalitate de a-și consolida prezența în nordul îndepărtat, fără a afecta unitatea transatlantică.

În ciuda apelurilor tot mai insistente ale lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, Statele Unite nu au acordat prioritate insulei arctice în privința investițiilor militare în ultimii ani, a susținut Jeppe Kofod, fost ministru de Externe al Danemarcei între 2019 și 2022, care a colaborat cu fosta administrație Trump în dosarul Groenlandei. Luni, într-un interviu acordat DW, Kofod a relatat modul în care a lucrat cu prima administrație Trump, în perioada în care Mike Pompeo ocupa funcția de secretar de stat al SUA, pentru a-l liniști pe Trump atunci când acesta a lansat pentru prima dată ideea achiziționării Groenlandei, în timpul primului său mandat.

El și-a amintit că ideea inițială a fost „un șoc”. Kofod a trecut în revistă eforturile depuse pentru a oferi Statelor Unite o alternativă la acel moment, care a inclus redeschiderea unui consulat american în Nuuk, în 2020, precum și un acord de cooperare economică între SUA și Groenlanda.

„Așadar, ceva ce a început ca un conflict s-a încheiat cu o cooperare mai strânsă, lucru de care am fost cu toții foarte mulțumiți”, a spus Kofod.