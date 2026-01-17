Rusia, incapabilă de un război total cu NATO, dar pregătită să testeze reacția Alianței

Rusia nu este în prezent capabilă să reprezinte o amenințare militară de amploare la adresa NATO, însă ar putea încerca să provoace Alianța prin declanșarea unei crize punctuale care să activeze Articolul 5, potrivit unei evaluări recente formulate de Pekka Toveri, fost șef al serviciului de informații militare din Finlanda, potrivit United24.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Espreso TV, în cadrul emisiunii „Western Studio”, difuzată la 16 ianuarie.

Potrivit lui Toveri, strategia Moscovei ar putea viza o operațiune limitată împotriva unui stat membru NATO, urmată de amenințări cu utilizarea armelor nucleare, cu scopul de a testa coeziunea politică și capacitatea de reacție a Alianței.

„Calculul este simplu”, a declarat Pekka Toveri. „Provocarea unei divizări și testarea dacă NATO ar apăra cu adevărat unul dintre membrii săi sau s-ar fractura.”

În această logică, un incident controlat ar putea fi folosit pentru a crea incertitudine și pentru a pune presiune asupra mecanismelor decizionale colective ale NATO, fără a recurge la un conflict militar de mare amploare.

Europarlamentarul finlandez a afirmat că, deși Rusia este implicată în războiul din Ucraina, autoritățile de la Moscova continuă să se pregătească pentru o confruntare de durată cu NATO. Economia rusă este orientată tot mai mult către producția militară, iar obiectivul ar fi constituirea unor rezerve strategice suplimentare.

„Rusia încearcă să construiască noi rezerve strategice cât mai rapid posibil pentru a fi pregătită de un potențial conflict cu NATO”, a explicat Toveri. „În același timp, se confruntă cu dificultăți tot mai mari din cauza apărării puternice a Ucrainei. Forțele ruse suferă pierderi în creștere.”

În acest context, el l-a citat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a declarat recent că Rusia pierde între 20.000 și 25.000 de militari uciși în fiecare lună în Ucraina, un ritm care face dificilă acumularea unor forțe de rezervă semnificative.

Conform lui Toveri, evaluările serviciilor de informații din statele membre NATO sunt convergente în privința faptului că Rusia nu poate învinge militar Alianța. Cu toate acestea, există îngrijorări legate de posibile tentative de destabilizare politică și psihologică.

Un scenariu considerat realist ar presupune lansarea unei ofensive de mică amploare împotriva unui stat NATO, urmată de amenințări cu represalii nucleare în cazul unui răspuns colectiv. Scopul ar fi inducerea ezitării sau a dezbinării între aliați.

„Acest lucru nu este doar ipotetic”, a spus Toveri. „Ei se pregătesc pentru acest scenariu – iar noi trebuie să fim pregătiți la rândul nostru.”

Anterior, presa internațională a relatat că senatorul republican american Roger Wicker a susținut un discurs în Senatul Statelor Unite în sprijinul Ucrainei, în care a criticat conducerea de la Moscova și a îndemnat aliații occidentali să nu acorde încredere președintelui rus Vladimir Putin.

Declarațiile lui Pekka Toveri vin într-un context de securitate regională tensionat, în care NATO își evaluează constant capacitatea de descurajare și răspuns la potențiale crize.