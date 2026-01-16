O nou tentativă de sabotaj orchestrată de Rusia. România, pe lista țintelor principale

Serviciul de informații al armatei ruse, GRU, este acuzat că a orchestrat, în 2024, o tentativă de incendiere a unei fabrici din Lituania, care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat oficialii de la Vilnius. Șase persoane, cu cetățenii din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus, au fost implicate în incident, iar autoritățile susțin că grupul a încercat atacuri similare și în Polonia, România și Republica Cehă, potrivit poliției și procurorilor din Lituania, citate de Reuters.

Adjunctul șefului poliției criminale din Lituania, Saulius Briginas, a afirmacă infracțiunile au fost coordonate de la distanță, iar ordinele au fost transmise de un grup de persoane aflate în Rusia, cu legături directe cu GRU.

„Infracţiunile au fost coordonate, iar ordinele au fost date executorilor de un grup de persoane care se află în Rusia şi care au legături cu GRU din Rusia”, a declarat reporterilor adjunctul şefului poliţiei criminale din Lituania, Saulius Briginas.

Ofițeri de informații ruși, aparent legați de Kremlin, au încercat să recruteze persoane prin aplicații de mesagerie, precum Telegram, și prin platforme de jocuri online pentru a le transforma în agenți de unică folosință, responsabili de incendii, acte de vandalism și alte acțiuni ostile. Potrivit autorităților lituaniene, ținta recrutării include și cetățeni din alte state.

Raportul elaborat de grupul de reflecție Royal United Services Institute (RUSI) arată că factorul financiar este principalul motivator pentru recruți, adolescenții, migranții și veteranii cu experiență militară fiind considerați candidați ideali. Plata promisă variază între câteva sute și mii de euro și se efectuează adesea în criptomonede, ceea ce îngreunează urmărirea fondurilor.

Potrivit documentului, metodele de recrutare au evoluat de la dependența de agenți instruiți în stil Război Rece la misiuni independente, la distanță, realizate de „agenți de unică folosință” recrutați online. Kremlinul a negat acuzațiile privind o campanie de sabotaj, însă Sky News notează că numărul actelor de incendiu și sabotaj asociate Rusiei în Europa a crescut la 34 în 2024, comparativ cu 12 în 2023 și doar două în 2022.

Autorii raportului RUSI avertizează că aceste acțiuni, chiar dacă par izolate, fac parte dintr-un plan mai amplu care urmărește creșterea costurilor pentru sprijinul acordat Ucrainei, testarea „liniilor roșii” ale NATO și subminarea încrederii publice în sistemele de securitate occidentale.

Sabotajele suspectate implică atât operațiuni complexe, precum deteriorarea cablurilor submarine, cât și acțiuni mai simple, cum ar fi incendii, vandalism sau recunoaștere a țintelor militare și civile.