Incendiu în Rusia după un atac cu drone ucrainene. Patru persoane rănite, inclusiv un copil

Patru persoane au fost rănite și mai multe clădiri avariate în urma unui atac nocturn cu drone ucrainene asupra unei instalații industriale din portul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, care a provocat două incendii, potrivit Reuters.

Patru persoane, printre care un copil de patru ani, au fost rănite după ce resturile dronelor doborâte le-au avariat apartamentele din Rostov-pe-Don, a declarat guvernatorul regiunii Rostov, Yuri Slyusar.

Toate persoanele rănite au fost spitalizate, a precizat Yuri Slyusar pe aplicația de mesagerie Telegram. Rostov-pe-Don este centrul administrativ al regiunii Rostov și un punct important pentru operațiunile Moscovei.

Guvernatorul regiunii Rostov, Yuri Slyusar, nu a precizat ce instalație industrială a luat foc, menționând că unul dintre incendii a fost stins miercuri dimineață, iar celălalt a fost localizat. Primarul Rostov-pe-Don, Aleksandr Skryabin, a declarat că s-au organizat cazări temporare pentru familiile din apartamentele avariate. Impactul total al atacului nu a fost cunoscut imediat, iar Ucraina nu a comentat incidentul

Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene în 2025, vizând civilii prin lansări repetate de drone și rachete, iar într-un atac recent Moscova a trimis 242 de drone, 14 rachete balistice și 22 de rachete de croazieră asupra mai multor orașe într-o singură noapte, lovind infrastructura energetică civilă și lăsând sute de mii de ucraineni fără electricitate și căldură.

Ucraina a folosit drone pentru a lovi ținte importante din Rusia, susținând că astfel de atacuri urmăresc degradarea infrastructurii militare și energetice ale Moscovei și răspund la atacurile continue ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, care se întâmplă din cauza războiului declanșat de Moscova în urmă cu aproape patru ani.

Rostov-pe-Don, un nod important de transport și logistică situat aproape de granița cu Ucraina, găzduiește sedii militare cheie și rute utilizate pentru aprovizionarea forțelor ruse, ceea ce îl transformă într-un centru strategic din spatele frontului pentru operațiunile Moscovei și într-o țintă relevantă pentru atacurile cu drone provocate de armata ucraineană.