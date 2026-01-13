Războiul din Ucraina și impactul asupra civililor. Câte vieți au fost curmate din cauza atacurilor lansate de Rusia în ultimul an

Pe parcursul anului 2025, 2.514 a am civili ucraineni au fost uciși și 12.142 răniți în violențele generate de conflictul cu Rusia, majoritatea ca urmare a atacurilor lansate de trupele lui Putin asupra teritoriilor controlate de Kiev, arată Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina. Conform raportului, niciun colț al Ucrainei nu poate fi considerat sigur, având în vedere că peste o treime dintre victime se aflau în zone îndepărtate de linia frontului în momentul atacurilor.

Rusia și-a intensificat considerabil atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene în 2025, vizând în mod repetat civilii prin lansări de drone și rachete la scară largă.

Într-un atac recent, Moscova a trimis 242 de drone, 14 rachete balistice și 22 de rachete de croazieră asupra mai multor orașe într-o singură noapte, lovind infrastructura energetică civilă și lăsând sute de mii de ucraineni fără electricitate și căldură.

ONU a raportat că numărul victimelor civile înregistrate anul trecut a crescut cu 31% față de 2024 și cu 70% comparativ cu 2023.

„Această creştere a fost determinată nu numai de intensificarea ostilităţilor de-a lungul liniei frontului, ci şi de utilizarea pe scară largă a armelor cu rază lungă de acţiune, care au expus civilii din întreaga ţară la un risc crescut”, a afirmat Danielle Bell, care conduce misiunea de monitorizare a ONU în Ucraina.

Potrivit ONU, cel mai grav atac din 2025 a avut loc la Ternopil, în vestul Ucrainei, pe 19 noiembrie, când cel puțin 38 de civili, inclusiv opt copii, și-au pierdut viața, iar 99 de persoane, dintre care 17 copii, au fost rănite. Zece familii au suferit pierderi multiple, fiecare pierzând doi sau mai mulți membri.

De la începutul războiului pe scară largă lansat de Rusia în februarie 2022, peste 14.900 de civili au fost uciși, potrivit datelor confirmate de ONU.

Organizația atrage atenția că aceste cifre sunt, cel mai probabil, mai mici decât cele reale, pentru că multe rapoarte nu au fost încă verificate, iar accesul la teritoriile ocupate sau la zonele apropiate de front este foarte limitat.