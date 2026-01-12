Un influent prezentator de știri al televiziunii publice din Rusia a lansat un apel către liderul de la Kremlin, îndemnând la lărgirea operațiunilor militare rusești dincolo de frontierele Ucrainei. În intervenția sa a susținut că Moscova „nu ar trebui să mai fie interesată de dreptul internațional”, în timp ce Donald Trump ar lua în calcul „o eventuală inițiativă a Statelor Unite privind Groenlanda”, informează Express.

Un important propagandist al televiziunii de stat ruse a cerut public lui Vladimir Putin să extindă acțiunea militară dincolo de Ucraina, declarând că Moscova nu ar trebui să mai fie interesată de dreptul internațional.

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai importanți realizatori de știri ai Kremlinului, a făcut remarcile într-un videoclip de pe YouTube, avertizând că Rusia nu ar mai trebui să fie renunță și să definească clar o nouă „zonă de influență”.

„Trebuie să explicăm că jocurile s-au terminat. Nu ne pasă deloc de legile sau regulile internaționale”, a explicat Soloviov. Referindu-se la invazia Rusiei în Ucraina, el a mai spus:

„Dacă a trebuit să începem operațiunea noastră militară specială pe teritoriul Ucrainei în interesul securității noastre naționale, pe baza acelorași considerații, de ce nu putem începe operațiuni militare speciale în alte părți ale zonei noastre de influență?”, a spus Soloviov.

Soloviov a îndemnat Moscova să declare oficial ce țări consideră că se află în sfera sa de influență și să clarifice faptul că niciun guvern ostil Rusiei nu va fi tolerat.

„Dacă se întâmplă să vă aflați într-o zonă pe care o definim ca fiind o sferă a intereselor noastre vitale, puteți avea orice fel de guvern. Nu vom tolera niciun guvern anti-rus. Dacă va fi nevoie, vom dedica toate eforturile acestui lucru”, a punctat el.

Declarațiile vin pe fondul intensificării tensiunilor internaționale, în contextul unor informații potrivit cărora Donald Trump ar fi readus în discuție subiectul sensibil al controlului american asupra Groenlandei, un teritoriu arctic cu importanță strategică majoră.

Președintele SUA a susținut că Washingtonul va ajunge să controleze Groenlanda „într-un fel sau altul”, invocând argumente legate de securitatea națională. Trump a subliniat că regiunea autonomă aflată sub suveranitate daneză, bogată în resurse minerale, devine tot mai relevantă din punct de vedere geopolitic, pe fondul prezenței și activității crescânde ale Rusiei și Chinei în zona arctică.

Vladimir Soloviov a atacat frontal punctele de vedere occidentale, afirmând în fața publicului său că opiniile Europei nu mai merită luate în considerare și că Moscova nu ar trebui să își consume energia reacționând la ele. În discursul său, prezentatorul a mai declarat că ar trebui indiferență totală față de criticile externe.

În același timp, acesta a cerut o mobilizare completă a Rusiei pentru un conflict de durată, subliniind că războiul nu trebuie privit ca un episod temporar, ci ca o confruntare pe termen lung: „Acest război este pentru mult timp”.

Potrivit lui Soloviov, o astfel de realitate impune transformări radicale în plan economic. El a pledat pentru trecerea la o economie de război, construită pe principii științifice și adaptată noilor condiții geopolitice: „Să ne construim economia așa cum cere știința. O economie de război”.

Totodată, a avertizat că Rusia trebuie să se pregătească pentru un viitor în care veniturile din petrol vor scădea semnificativ sau vor dispărea, susținând că există încă timp pentru a construi un model economic alternativ.

În declarații cu tentă provocatoare, Soloviov a lăsat să se înțeleagă că Moscova ar dispune de resurse și specialiști capabili să influențeze sau să intervină în afacerile altor state, făcând referire la operațiuni similare celor asociate cu sprijinul acordat regimului Maduro.

„Cât despre specialiștii care ar putea realiza o operațiune, precum cea cu Maduro, îi avem”, a concluzionat propagandistul.

Toate aceste declarații reflectă îngrijorarea tot mai mare că vocile radicale din Rusia împing discursul oficial spre o escaladare mai largă, într-un context internațional marcat de tensiuni crescânde și de o competiție tot mai dură pentru teritoriu și influență.