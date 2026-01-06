International

Putin, făcut curier pentru Iran de Israel. Ce le-au transmis israelienii iranienilor

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a transmis un mesaj către Iran prin intermediul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în care a asigurat că Israel nu intenționează să inițieze un conflict militar cu Republica Islamică, conform unui raport publicat luni de KAN News, preluat de The Jerusalem Post.

Mesajul vine după o creștere recentă a tensiunilor dintre Teheran și Ierusalim.

Raportul citat indică faptul că Netanyahu l-a contactat pe Putin pentru a transmite acest mesaj, iar președintele rus ar fi trimis un mesaj similar către conducerea iraniană în luna octombrie, când a subliniat că Israel “nu este interesat de o escaladare.”

Declarațiile lui Putin

Într-un interviu acordat agenției de presă TASS în octombrie, Vladimir Putin a declarat:

„Continuăm discuțiile cu Israelul și primim semnale din partea conducerii israeliene cu o solicitare de a transmite prietenilor noștri iranieni că Israel caută o soluție și nu este interesat de niciun fel de conflict.”

Aceasta indică faptul că ambele părți implicate în comunicare încearcă să mențină un canal diplomatic deschis pentru a preveni orice escaladare a tensiunilor în regiune.

Poziția Israelului față de programul nuclear iranian

Cu toate acestea, Netanyahu a reafirmat, în cadrul unui discurs ținut luni la Knesset în cadrul dezbaterii despre „guvernul extremist,” că Israel va reacționa ferm în cazul unui atac din partea Iranului.

Netanyahu

Netanyahu / sursa foto: captură video

Prim-ministrul a afirmat: „Dacă vom fi atacați de Iran, consecințele vor fi severe.”

În plus, Netanyahu a subliniat că Israel nu va permite Iranului să-și reia programele de rachete balistice și arme nucleare. „Poziția noastră este de capacitate zero de îmbogățire, eliminarea întregului uraniu îmbogățit din Iran și supravegherea continuă a facilităților nucleare,” a declarat oficialul israelian.

Reacția la protestele din Iran

În contextul protestelor recente din Iran împotriva regimului, Netanyahu a comentat că „ne-am putea afla într-un moment decisiv în care poporul iranian își va lua destinul în propriile mâini.”

Aceasta sugerează o atenție sporită asupra situației interne din Iran, fără a implica poziții de susținere sau condamnare a evenimentelor.

Mesajele transmise prin intermediul Rusiei reflectă eforturi diplomatice pentru a reduce tensiunile dintre Israel și Iran, în timp ce ambele părți continuă să monitorizeze situația în regiune.

Israel menține o poziție fermă față de programul nuclear iranian, iar protestele interne din Iran rămân un factor de interes pentru analiza politică internațională.

