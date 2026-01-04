International

Netanyahu: Israelul este solidar cu lupta poporului iranian

Comentează știrea
Netanyahu: Israelul este solidar cu lupta poporului iranianBenjamin Netanyahu. Sursa foto: Facebook/ Netanyahu
Din cuprinsul articolului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că Israelul rămâne solidar cu poporul iranian și cu dorința acestuia de libertate și justiție, marcând primul său comentariu public de la declanșarea valului de proteste din Iran, la 28 decembrie.

Mesajul lui Netanyahu

„Israelul este solidar cu lupta poporului iranian, cu aspiraţiile sale la libertate şi la justiţie”, a spus Netanyahu într-o ședință de guvern, subliniind posibilitatea ca iranienii să își ia destinul în propriile mâini. „Este foarte posibil să ne aflăm într-un moment în care poporul iranian să-şi ia destinul în propriile mâini”, a adăugat el.

Proteste Iran

Proteste Iran. Sursă foto: X.com

Premierul a menționat că a discutat situația din Iran cu președintele american Donald Trump în cadrul vizitei recente în Statele Unite, abordând atât protestele, cât și programul nuclear iranian. Netanyahu a reiterat obiectivele comune ale Israelului și SUA: stoparea îmbogățirii uraniului și retragerea celor 400 de kilograme de uraniu îmbogățit, în paralel cu monitorizarea strictă a instalațiilor nucleare iraniene.

„Ne-am reafirmat poziția”

„Ne-am reafirmat poziţia comună constând, pe de o parte, în menţinerea îmbogăţirii uraniului (în Iran) la zero şi, desigur, cererea retragerii celor 400 de kg de uraniu îmbogăţit din Iran, precum şi o supraveghere riguroasă şi autentică a instalaţiilor de îmbogăţire”, a explicat Netanyahu.

Zodiile care transformă succesul în avere generațională: patru semene născute pentru a lăsa o moștenire
Zodiile care transformă succesul în avere generațională: patru semene născute pentru a lăsa o moștenire
An nou, costuri mai mari. Facturile la energie cresc din ianuarie
An nou, costuri mai mari. Facturile la energie cresc din ianuarie
Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Captură video

În paralel, liderul israelian și-a exprimat sprijinul pentru operațiunea militară recentă a SUA în Venezuela. Netanyahu a subliniat că mai multe țări din America Latină reiau relațiile cu Israelul, apreciind acțiunea americană.

Netanyahu, despre Trump

„În America Latină, multe ţări revin în orbita americană şi îşi reînnoadă legăturile cu statul Israel. Noi ne bucurăm de aceasta, îl felicităm pe preşedintele Trump şi salutăm de asemenea forţele armate americane care au efectuat o operaţiune perfectă”, a adăugat el.

Comentariile vin într-un moment de tensiune internațională, în care Israelul își reafirmă poziția fermă față de Iran și își consolidează relațiile strategice cu Statele Unite și alte state partenere.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:54 - Medicii stomatologi, front comun împotriva Ordinului AP-STOMA. Apel către Minister
18:50 - Trump, criticat în Europa după atacul din Venezuela. Proteste la ambasada SUA din Madrid
18:45 - Adevărata miză a arestării lui Nicolae Maduro
18:39 - Manchester United, remiză la Leeds. Lazio - Napoli, meci cu trei roșii. Chivu poate redeveni lider în Serie A
18:31 - Loredana Groza, despre cea mai grea perioadă din viața ei. A fost în depresie
18:25 - Deșertul care produce energie. Care sunt lecțiile Dubaiului pentru o lume sustenabilă

HAI România!

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu

Proiecte speciale