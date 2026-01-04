Netanyahu: Israelul este solidar cu lupta poporului iranian

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că Israelul rămâne solidar cu poporul iranian și cu dorința acestuia de libertate și justiție, marcând primul său comentariu public de la declanșarea valului de proteste din Iran, la 28 decembrie.

„Israelul este solidar cu lupta poporului iranian, cu aspiraţiile sale la libertate şi la justiţie”, a spus Netanyahu într-o ședință de guvern, subliniind posibilitatea ca iranienii să își ia destinul în propriile mâini. „Este foarte posibil să ne aflăm într-un moment în care poporul iranian să-şi ia destinul în propriile mâini”, a adăugat el.

Premierul a menționat că a discutat situația din Iran cu președintele american Donald Trump în cadrul vizitei recente în Statele Unite, abordând atât protestele, cât și programul nuclear iranian. Netanyahu a reiterat obiectivele comune ale Israelului și SUA: stoparea îmbogățirii uraniului și retragerea celor 400 de kilograme de uraniu îmbogățit, în paralel cu monitorizarea strictă a instalațiilor nucleare iraniene.

În paralel, liderul israelian și-a exprimat sprijinul pentru operațiunea militară recentă a SUA în Venezuela. Netanyahu a subliniat că mai multe țări din America Latină reiau relațiile cu Israelul, apreciind acțiunea americană.

„În America Latină, multe ţări revin în orbita americană şi îşi reînnoadă legăturile cu statul Israel. Noi ne bucurăm de aceasta, îl felicităm pe preşedintele Trump şi salutăm de asemenea forţele armate americane care au efectuat o operaţiune perfectă”, a adăugat el.

Comentariile vin într-un moment de tensiune internațională, în care Israelul își reafirmă poziția fermă față de Iran și își consolidează relațiile strategice cu Statele Unite și alte state partenere.