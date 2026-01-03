Imaginea care devine simbolul protestelor contra dictaturii islamiste din Iran

O imagine puternică care înfățișează un protestatar iranian sfidând de unul singur forțele de represiune, a atras comparații izbitoare cu fotografia emblematică „Omul cu tancurile” din Piața Tiananmen, pe măsură ce protestele masive împotriva regimului cuprind Iranul, potrivit NYP.

Imaginile obținute și distribuite de publicația iraniană Iran International arată un individ curajos, îmbrăcat complet în negru, stând în mijlocul străzii din Teheran, cu capul plecat calm, împiedicând polițiștii pe motociclete să circule pe stradă.

Imaginea în mișcare a atras comparații pe rețelele de socializare cu fotografia istorică a unui bărbat neidentificat stând în fața tancurilor la protestele din piața Tiananmen, din 1989, când dictatura comunistă de la Beijing a înecat în sânge protestele studenților.

Aceasta se întâmplă în contextul în care Iranul se confruntă cu tulburări violente la Teheran și în alte orașe din cauza dificultăților economice severe, inclusiv a prăbușirii monedei care alimentează o criză fără precedent.

Cel puțin șapte persoane au fost ucise în timpul celui mai mare val de demonstrații din 2022 încoace — mulțimi furioase au ieșit în stradă și au strigat sloganuri anti-regim, precum „Moarte dictatorului” și „Moarte lui Khamenei”. Manifestanții se referă la temutul „lider suprem” al dictaturii islamiste din Iran, ayatollahul Ali Khamenei.

Deși președintele iranian Masoud Pezeshkian a adoptat un ton mai conciliant la începutul protestelor, acum aproape o săptămână, în ultimele zile forțele armate au reacționat din ce în ce mai dur.

Un videoclip verificat arată zeci de oameni în fața unei secții de poliție în flăcări, în timp ce se aud focuri de armă ocazionale, iar alții strigau „nerușinații, nerușinații” către autorități, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Violența în creștere a atras atenția președintelui Trump, care a promis că va lua apărarea protestatarilor. „Dacă Iranul trage și ucide violent protestatari pașnici, așa cum este obiceiul lor, Statele Unite ale Americii îi vor salva”, a scris el pe Truth Social. „Suntem pregătiți și gata de acțiune.”

Oficialii iranieni au susținut că, dacă SUA ar intra în acțiune, acest lucru ar duce la un haos mai mare în regiune. „Orice intervenționism care se apropie prea mult de securitatea Iranului va fi tăiat”, a amenințat pe X Ali Shamkhani, consilier al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

„Poporul iranian cunoaște pe deplin experiența «salvării» de către americani: din Irak și Afganistan până în Gaza”, a adăugat fostul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională iranian.