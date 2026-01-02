SUA sunt pregătite să intervină militar în Iran. Donald Trump reacționează în urma protestelor din Orientul Mijlociu

Președintele american Donald Trump a transmis vineri un avertisment dur către autoritățile iraniene, afirmând că Statele Unite sunt pregătite să intervină în cazul în care forțele de securitate vor folosi violența împotriva protestatarilor pașnici.

„Dacă Iranul va trage asupra manifestanților pașnici și îi va ucide violent, așa cum are obiceiul, atunci Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul acestora”, a scris Trump. „Suntem înarmați și gata de acțiune.”

Declarațiile sale vin pe fondul celor mai ample proteste din Iran din ultimii trei ani, izbucnite ca reacție la dificultățile economice tot mai grave.

Mișcările de protest, care au început ca reacție la scăderea abruptă a cursului valutar și la creșterea accelerată a prețurilor, au degenerat rapid în confruntări violente între cetățeni și forțele de ordine în mai multe provincii. Protestatarii au aruncat cu pietre, au folosit gaze lacrimogene, au avariat mașini și au distrus clădiri.

Sursele internaționale raportează deja mai multe decese și zeci de răniți, în timp ce manifestațiile continuă să se extindă în orașe mari și regiuni periferice. Comerțul local și piața valutară au fost printre primele domenii afectate, comercianții protestând față de modul în care guvernul a gestionat criza economică.

Economia iraniană se află sub presiune de mai mulți ani, în special după ce Statele Unite au reimpus sancțiuni în 2018. Această decizie a urmat retragerii lui Trump din acordul nuclear internațional, măsură care a afectat semnificativ exporturile și comerțul exterior al Iranului, contribuind la deprecierea monedei naționale și la creșterea costului vieții.

Protestele recente marchează o escaladare a tensiunilor interne, iar reacția autorităților a fost urmărită cu atenție de comunitatea internațională. În timp ce mișcările de stradă se intensifică, liderii mondiali monitorizează evoluția situației, temându-se de o destabilizare care ar putea avea consecințe regionale.