Trump nu ține cont de sfatul medicilor. Ia mai multe pastile decât trebuie

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a povestit despre obiceiurile sale medicale, dezvăluind că ia zilnic o doză de aspirină mai mare decât cea recomandată în mod obișnuit de specialiști. El a explicat că decizia îi aparține și este legată de prevenția problemelor cardiovasculare.

„Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat”, a afirmat președintele în interviu. El a continuat, într-un ton caracteristic: „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subţire. Are sens?”.

La 79 de ani, Donald Trump se numără printre cei mai în vârstă președinți din istoria Statelor Unite. Doar Joe Biden, predecesorul său democrat, a fost mai în vârstă în timpul mandatului, acesta părăsind funcția la 82 de ani, pe fondul dezbaterilor intense privind capacitatea sa fizică și mentală de a continua la conducerea țării.

În ultimele luni, sănătatea lui Trump a devenit subiect de interes public, după ce jurnaliștii au observat vânătăi pe mâinile sale și au apărut informații privind efectuarea unor investigații medicale imagistice. De asemenea, au fost semnalate episoade în care liderul republican părea să închidă ochii în timpul unor evenimente oficiale, alimentând speculațiile.

Potrivit Mayo Clinic, administrarea zilnică de aspirină poate contribui la reducerea riscului de infarct miocardic sau accident vascular cerebral la persoanele trecute de 60 de ani, însă doza uzuală recomandată este una redusă, de regulă 81 de miligrame.

Medicul președintelui, Sean Barbabella, a declarat că președintele SUA ia zilnic 325 de miligrame de aspirină, o doză considerabil mai mare, utilizată ca măsură de prevenție cardiovasculară. În ceea ce privește vânătăile apărute pe mâinile sale, Casa Albă a explicat anterior că acestea sunt rezultatul „strângerilor de mână frecvente”.

Inițial, administrația a transmis că președintele a efectuat un RMN în scop preventiv, însă atât Trump, cât și medicul său au clarificat ulterior că investigația realizată a fost, de fapt, un CT. Barbabella a precizat că echipa medicală a luat în calcul ambele opțiuni, dar a ales tomografia computerizată „pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare”.

Conform medicului, rezultatele investigației nu au indicat nicio anomalie, iar starea generală de sănătate a președintelui este una bună.