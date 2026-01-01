International

Trump nu ține cont de sfatul medicilor. Ia mai multe pastile decât trebuie

Trump nu ține cont de sfatul medicilor. Ia mai multe pastile decât trebuieDonald Trump. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a povestit despre obiceiurile sale medicale, dezvăluind că ia zilnic o doză de aspirină mai mare decât cea recomandată în mod obișnuit de specialiști. El a explicat că decizia îi aparține și este legată de prevenția problemelor cardiovasculare.

Trump nu ține cont de sfatul medicilor

„Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat”, a afirmat președintele în interviu. El a continuat, într-un ton caracteristic: „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subţire. Are sens?”.

aspirina

Aspirină. Sursa: arhivă EVZ

La 79 de ani, Donald Trump se numără printre cei mai în vârstă președinți din istoria Statelor Unite. Doar Joe Biden, predecesorul său democrat, a fost mai în vârstă în timpul mandatului, acesta părăsind funcția la 82 de ani, pe fondul dezbaterilor intense privind capacitatea sa fizică și mentală de a continua la conducerea țării.

Sănătatea președintelui, subiect de discuție

În ultimele luni, sănătatea lui Trump a devenit subiect de interes public, după ce jurnaliștii au observat vânătăi pe mâinile sale și au apărut informații privind efectuarea unor investigații medicale imagistice. De asemenea, au fost semnalate episoade în care liderul republican părea să închidă ochii în timpul unor evenimente oficiale, alimentând speculațiile.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Captură video

Potrivit Mayo Clinic, administrarea zilnică de aspirină poate contribui la reducerea riscului de infarct miocardic sau accident vascular cerebral la persoanele trecute de 60 de ani, însă doza uzuală recomandată este una redusă, de regulă 81 de miligrame.

Medicul președintelui, Sean Barbabella, a declarat că președintele SUA ia zilnic 325 de miligrame de aspirină, o doză considerabil mai mare, utilizată ca măsură de prevenție cardiovasculară. În ceea ce privește vânătăile apărute pe mâinile sale, Casa Albă a explicat anterior că acestea sunt rezultatul „strângerilor de mână frecvente”.

Care este starea de sănătate a lui Trump

Inițial, administrația a transmis că președintele a efectuat un RMN în scop preventiv, însă atât Trump, cât și medicul său au clarificat ulterior că investigația realizată a fost, de fapt, un CT. Barbabella a precizat că echipa medicală a luat în calcul ambele opțiuni, dar a ales tomografia computerizată „pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare”.

Conform medicului, rezultatele investigației nu au indicat nicio anomalie, iar starea generală de sănătate a președintelui este una bună.

