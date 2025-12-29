„Raza de fier”, noul sistem laser al Israelului, intră în structura de apărare antirachetă

Israelul a recepţionat un sistem de interceptare laser de mare putere, denumit „Raza de fier”, care urmează să fie integrat în scuturile antirachetă multistratificate ale ţării, consolidând astfel capacităţile sale defensive, informează agenția Dpa.

Sistemul laser „Raza de fier” a fost predat forţelor armate israeliene după ce a fost dezvoltat de companiile Elbit Systems şi Rafael. Tehnologia urmează să fie utilizată în cadrul scuturilor antirachetă multistratificate ale ţării.

„Raza de fier” va funcţiona împreună cu sistemele existente, inclusiv „Domul de fier”, „Praştia lui David” şi „Săgeata”, consolidând astfel capacitatea Israelului de a intercepta rachete şi proiectile. Integrarea urmăreşte să asigure o protecţie mai eficientă împotriva ameninţărilor aeriene.

Potrivit Ministerului Apărării, testele au arătat că sistemul laser „Raza de fier” poate intercepta în mod fiabil muniţie de artilerie, mortiere, aparate de zbor şi drone. Oficialii au subliniat că operaţiunile sale se desfăşoară la un cost semnificativ mai redus decât în cazul sistemelor convenţionale bazate pe rachete.

Estimările SUA indică faptul că arma laser poate neutraliza drone la un preţ de aproximativ patru dolari pe interceptare. În comparaţie, sistemele defensive actuale ale Israelului implică cheltuieli mult mai mari pentru fiecare acţiune defensivă, evidenţiind avantajul economic al noii tehnologii.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a calificat livrarea sistemului laser drept un „moment istoric” care schimbă fundamental peisajul ameninţărilor de securitate. El a subliniat că sistemul este deplin operaţional şi transmite un mesaj clar adversarilor Israelului: „Nu ne provocaţi”.

Directorul general al ministerului, Amir Baram, a afirmat că momentul marchează „începutul unei revoluţii tehnologice” în apărarea antiaeriană. El a precizat că, deşi producţia sistemului continuă, deja a început dezvoltarea generaţiei următoare de sisteme de apărare terestră şi aeriană.