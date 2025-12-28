International

Gruparea teroristă palestiniană Hamas își alege un nou lider. Cine e favoritul

Gruparea teroristă palestiniană Hamas se pregătește să își aleagă un nou lider, iar Khalil al-Hayya și Khaled Mashaal sunt în fruntea listei, anunță The Jerusalem Post. Potrivit Asharq, se așteaptă ca Khalil al-Hayya să câștige datorită popularității sale în Fâșia Gaza și implicării în operațiunile Hamas din Cisiordania.

Cine a favorit pentru funcția de lider al grupării teroriste Hamas

Organizația teroristă Hamas intenționează să organizeze alegeri interne pentru a-și alege noul șef al biroului politic, a relatat sâmbătă canalul Asharq News, cu sediul în Arabia Saudită.

Alegerile, care inițial urmau să aibă loc la începutul acestui an, au fost ordonate de un consiliu de conducere înființat după moartea foștilor șefi ai biroului politic al Hamas, Ismail Haniyeh și Yahya Sinwar, care a fost creierul din spatele masacrului comis de teroirștii palestinieni din Hamas pe 7 octombrie.

Tensiuni în interiorul organizației

Asharq News a relatat că decizia de a organiza alegerile, care va duce la dizolvarea consiliului de conducere tranzitoriu, a fost forțată de „apariția unor opinii contradictorii în rândul membrilor consiliului” cu privire la viitorul Hamas în Gaza și la legăturile cu aliații regionali.

Teroriși Hamas

Teroriși Hamas. Sursa foto: Twitter

Consiliul Shura al Hamas, format din aproximativ 50 de persoane care reprezintă Fâșia Gaza, Cisiordania și operațiunile globale ale grupării teroriste susținute de dictatura islamică din Iran, a început pregătirile pentru alegeri, a anunțat canalul de știri saudit, adăugând că votul va avea loc în următoarele zile sau săptămâni.

Candidații sunt în dezacord cu privire la strategia Hamas și legăturile cu Iranul

Cei doi candidați pentru această funcție sunt negociatorul-șef al Hamas, Khalil al-Hayya, și Khaled Mashaal. Potrivit Asharq, se așteaptă ca Hayya să câștige datorită popularității sale în Fâșia Gaza și implicării în operațiunile Hamas din Cisiordania.

Platforma lui Hayya se bazează pe menținerea status quo-ului actual al strategiei Hamas, care include „confruntare armată cu Israelul în Fâșia Gaza până la sfârșitul războiului și retragerea completă a armatei israeliene”, a precizat agenția de știri.

În schimb, se pare că Mashaal înclină spre o cale bazată pe încercarea de a distanța gruparea teroristă Hamas de influența iraniană, consolidarea legăturilor cu națiunile arabe mai moderate și continuarea participării la negocierile de încetare a focului dintre Israel și Gaza.

Hayya și Mashaal au fost doi dintre cei trei lideri teroriști Hamas vizați de o tentativă de asasinat israeliană nereușită la Doha, la începutul lunii septembrie.

