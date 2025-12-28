Președintele formal al Iranului spune că țara sa se află în „război total” cu SUA, Israel și Europa

Președintele formal al Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că țara sa este angajată într-un „război total” cu SUA, Israel și Europa, potrivit The Times of Israel. Declarația a fost făcută într-un interviu publicat sâmbătă de presa de stat iraniană.

Pezeshkian a declarat că el crede că puterile occidentale vor să pună Iranul „în genunchi”. „În opinia mea, suntem în război total cu Statele Unite, Israel și Europa”, a declarat Pezeshkian.

El susține că actualul conflict este mai complex decât războiul Iran-Irak din anii 1980, spunând că țara sa este acum sub presiune „din toate unghiurile”.

„Dacă cineva înțelege bine lucrurile, acest război este mult mai complex și mai dificil decât cel din Irak. În războiul cu Irakul, situația era clară, au lansat rachete și știam unde să lovim”, a spus Pezeshkian, potrivit The Jerusalem Post.

„Aici, ne asediază din toate punctele de vedere, ne creează probleme în ceea ce privește mijloacele de trai, cultural, politic și de securitate”, a adăugat președintele Iranului, țară condusă, de fapt, de regimul de dicatură islamică al ayatollahilor.

În ciuda tensiunii, Pezeshkian a susținut că armata iraniană a ieșit mai puternică în urma conflictului din iunie cu Israelul.

„Forțele noastre militare iubite își fac treaba cu putere și acum, în ceea ce privește echipamentul și efectivele, în ciuda tuturor problemelor pe care le avem, sunt mai puternice decât atunci când au atacat. Așadar, dacă vor să atace, se vor confrunta în mod natural cu un răspuns mai decisiv”, a spus el.

Interviul cu Pezeshkian a fost publicat înaintea unei întâlniri planificate săptămâna viitoare la Mar-a-Lago între prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele Donald Trump.

Tensiunile rămân ridicate în urma unui conflict aerian scurt, dar intens, din iunie, declanșat de Israel. Mai ales că, recent, Israelul a avertizat SUA că exercițiul cu rachete anunțat de Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene ar putea fi o pregătire pentru un atac asupra sa.

Luptele dintre Israel și Iran au dus la aproximativ 1.100 de morți în Iran, inclusiv comandanți militari de rang înalt și oameni de știință din domeniul nuclear eliminați prin lovituri „chirurgicale”, în timp ce atacurile cu rachete iraniene au ucis 28 de persoane în Israel.

Pe 22 iunie, președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane au lansat atacuri asupra siturilor nucleare iraniene, inclusiv Fordow, Natanz și Isfahan.

„Obiectivul nostru a fost distrugerea capacității de îmbogățire a uraniului a Iranului și oprirea amenințării nucleare reprezentate de statul numărul unu mondial care susține terorismul”, a declarat președintele. „În această seară, pot raporta lumii că atacurile au fost un succes militar spectaculos. Principalele instalații de îmbogățire a uraniului ale Iranului au fost complet și total distruse.”

Un armistițiu mediat de SUA între Iran și Israel a intrat în vigoare pe 24 iunie.