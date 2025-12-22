Israelul se teme de un atac din Iran, mascat de exercițiile Teheranului

Israelul ar fi avertizat administrația Trump, în weekend, că exercițiul cu rachete anunțat de Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene ar putea fi o pregătire pentru un atac asupra Israelului, potrivit a trei surse israeliene și americane citate de Axios.

Sursele israeliene citate de publicație ar fi declarat că, deși informațiile colectate arată doar mișcări de forțe în Iran, toleranța la risc a Forțelor de Apărare Israeliene este mult mai mică decât era înainte, la doi ani după masacrul comis de teroriștii palestinieni din Hamas pe 7 octombrie 2023.

O altă sursă ar fi declarat că serviciile de informații israeliene au exprimat îngrijorări similare în urmă cu șase săptămâni, după ce au identificat mișcările de rachete iraniene. Dar atunci nu s-a întâmplat nimic.

„Șansele unui atac iranian sunt mai mici de 50%, dar nimeni nu este dispus să își asume riscul și să spună doar că este doar un exercițiu”, ar fi declarat sursa israeliană pentru Axios.

Dar serviciile de informații americane nu au în prezent nicio indicație că un atac iranian este iminent, ar fi declarat o sursă americană, tot pentru Axios.

Șeful statului major al armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, l-ar fi sunat sâmbătă pe șeful Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, și i-a spus că Israelul este îngrijorat de exercițiul cu rachete pe care IRGC l-a început în urmă cu câteva zile, au declarat sursele amintite.

Care au mai spus că Zamir i-ar fi spus lui Cooper că recentele mișcări ale rachetelor iraniene și alte măsuri operaționale ar putea fi, de asemenea, o acoperire pentru un atac surpriză. Zamir a îndemnat forțele americane și israeliene să se coordoneze îndeaproape în ceea ce privește pregătirile defensive.

Cooper s-a aflat duminică la Tel Aviv și a avut o întâlnire cu Zamir și cu înalți oficiali ai IDF pentru a discuta situația. Dar IDF a refuzat să comenteze, iar CENTCOM nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Sursele au declarat că cel mai mare risc este ca un război între Israel și Iran să izbucnească ca urmare a unui calcul greșit, fiecare parte crezând că cealaltă intenționează să atace și să încerce să îl prevină.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este așteptat să se întâlnească cu președintele Trump pe 29 decembrie la Miami. Netanyahu dorește să discute despre eforturile Iranului de a-și reconstrui capacitățile de rachete balistice și posibilitatea unui alt atac împotriva Iranului în 2026, au declarat surse israeliene.

Axios mai spune că sursele israeliene i-au declarat că serviciile secrete din Israel văd semne timpurii ale unei noi consolidări a capacităților de rachete ale Iranului, cu mai multă motivație decât au avut iranienii de la războiul de 12 zile din iunie.

De asemenea, potrivit surselor citate, Iranul a rămas, la sfârșitul războiului, cu 1.500 de rachete, față de cele 3.000 pe care le avea înainte, și cu 200 de lansatoare din cele 400 pe care le avea înainte.

Iranienii au început să ia măsuri pentru a-și reconstrui forțele, dar nu au revenit la nivelul de dinainte de război, au mai declarat surse israeliene.

Serviciile de informații militare israeliene și Mossad nu cred că ritmul pașilor de reconstrucție ai Iranului creează o urgență pentru a lua măsuri militare în următoarele două-trei luni, dar subliniază că ar putea deveni o problemă mai urgentă în cursul anului.