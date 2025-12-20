Netanyahu, informații pentru Donald Trump: Noi atacuri asupra Iranului

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, ar urma să aibă o discuție foarte importantă cu Donald Trump, liderul de la Casa Albă. Subiectul este legat de Iran și de extinderea programului de rachete balistice al Teheranului. Ceea ce ar duce la o ripostă fermă din partea israelienilor, adică noi atacuri, conform NBC News.

Oficiali din Israel sunt îngrijoraţi că Iranul este pe cale să reconstruiască facilităţile de îmbogăţire a uraniului pe care SUA le-au bombardat în iunie şi se pregătesc să-l informeze pe Trump despre opţiunile de a ataca din nou programul de rachete, conform sursei citate. Dar, agenția Reuters menţionează că nu a putut verifica aceste informaţii.

Instalaţiile iraniene de îmbogăţire a uraniului au fost avariate de bombardamentele din vară, dar nu este clar în ce măsură acestea au afectat şi stocul de uraniu îmbogăţit şi nici unde ar fi acesta ascuns în prezent.

Altfel, un tânăr iranian de 27 de ani, acuzat de spionaj în favoarea Israelului și de menținerea de legături cu grupuri de opoziție, a fost executat sâmbătă, conform agenției Mizan, organ oficial al puterii judiciare din Iran.

Potrivit organizației Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, bărbatul a fost identificat ca fiind Aghil Keshavarz, student la arhitectură. Aceasta a scris pe rețeaua socială X că sentința capitală a fost pronunțată pe baza „mărturisirilor obținute prin tortură”.

Execuțiile pentru acuzații de spionaj în favoarea Israelului au cunoscut o creștere semnificativă în Iran în acest an, autoritățile punând în aplicare mai multe condamnări la moarte în ultimele luni, într-un context marcat de tensiuni interne și de represalii împotriva celor suspectați de colaborare cu puteri străine.

În luna septembrie, Iranul a anunțat execuția prin spânzurare a lui Bahman Choobiasl, acuzat de spionaj în favoarea Israelului, în contextul celui mai amplu val de execuții din ultimele decenii.