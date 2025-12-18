Apropiatul lui Elon Musk, numit în fruntea NASA. Miliardarul Jared Isaacman are susținerea lui Trump

Senatul Statelor Unite a confirmat numirea miliardarului Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA. Decizia a fost luată la propunerea președintelui Donald Trump. Isaacman devine astfel al 15-lea lider al agenției spațiale americane, potrivit Reuters.

Votul a fost de 67 pentru și 30 împotrivă. Șaisprezece democrați s-au alăturat celor 51 de republicani care au susținut numirea. Toate voturile împotrivă au venit din partea democraților.

Jared Isaacman este cunoscut ca primul astronaut privat și un susținător vocal al misiunilor pe Lună și Marte. De asemenea, acesta a avut legături de afaceri cu CEO-ul SpaceX, Elon Musk.

Trump îl retrăsese anterior din cursă, pentru ca apoi să îl propună din nou în acest an. Confirmarea vine la două săptămâni după a doua audiere din Senat. Atunci, Isaacman a declarat că NASA trebuie să accelereze eforturile pentru a devansa China în cursa spre Lună, în acest deceniu.

În noua funcție, Isaacman va conduce o agenție cu aproximativ 14.000 de angajați. NASA gestionează investiții de ordinul miliardelor de dolari. Miza este una majoră. Agenția vizează revenirea oamenilor pe Lună și stabilirea unei prezențe permanente, înaintea trimiterii astronauților pe Marte.

Casa Albă a redus personalul NASA cu aproximativ 20%, prin planul de eficientizare a aparatului guvernamental coordonat de Elon Musk. În același timp, administrația a încercat să taie bugetul agenției pentru 2026 cu aproape 25%, față de nivelul obișnuit de circa 25 de miliarde de dolari. Măsura a pus sub semnul întrebării zeci de programe de știință spațială considerate prioritare de cercetători și de o parte a conducerii NASA.

Jared Isaacman susține o reorientare strategică a agenției. El promovează accentuarea misiunilor către Marte, alături de programul Artemis de revenire pe Lună. De asemenea, pledează pentru o implicare mai mare a companiilor private, precum SpaceX, cu scopul reducerii costurilor pentru contribuabili și stimulării competiției în sectorul privat.

Maria Cantwell, membru de rang înalt al Comisiei pentru Comerț a Senatului, care supervizează NASA, a criticat reducerile propuse de administrația Trump în zona științifică a agenției. Cu toate acestea, ea a votat în favoarea confirmării lui Isaacman. Cantwell a declarat că, în timpul audierilor, acesta a subliniat importanța formării unei noi generații de oameni de știință, ingineri, cercetători și astronauți, capabili să susțină obiectivele pe termen lung ale NASA.

Relația apropiată dintre Isaacman și Elon Musk a stârnit îngrijorări în rândul unor senatori democrați. Aceștia au avertizat că SpaceX, companie care are contracte cu NASA de aproximativ 15 miliarde de dolari, ar putea beneficia de politicile susținute de noul administrator. Musk l-a sprijinit public pe Isaacman încă din 2024, odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, și a pledat pentru mutarea accentului programului spațial american spre Marte.

Atât senatori republicani, cât și democrați, inclusiv Maria Cantwell, au atras atenția asupra urgenței misiunilor lunare. NASA se află într-o cursă directă cu China, care vizează trimiterea de astronauți pe Lună până în 2030. Agenția americană are un obiectiv incert pentru 2028, bazat pe racheta Space Launch System și pe Starship, vehiculul de aterizare dezvoltat de SpaceX.

Șeful interimar al NASA, Sean Duffy, care conduce și Departamentul Transporturilor, l-a felicitat pe Isaacman într-un mesaj public. El i-a urat succes în mandat și a subliniat obiectivul revenirii pe Lună în 2028 și al depășirii Chinei în competiția spațială.

În vârstă de 42 de ani, Jared Isaacman este magnat în domeniul comerțului electronic și primul astronaut privat din istorie. El a zburat de două ori pe orbită în misiuni complet private, ca partener și client al SpaceX. La finalul lunii mai, a fost scos temporar din cursa pentru conducerea NASA, pe fondul conflictului public dintre Trump și Musk. Ulterior, relațiile dintre cei doi s-au detensionat, iar în noiembrie, Trump a anunțat renominalizarea lui Isaacman.

Isaacman este fondator și CEO al companiei de plăți Shift4 Payments. În 2021, a comandat și a finanțat misiunea Inspiration4, primul zbor orbital cu un echipaj format exclusiv din civili. În septembrie 2024, a revenit pe orbită cu misiunea Polaris Dawn. Atunci, a participat la prima ieșire spațială privată din lume, alături de un inginer SpaceX.