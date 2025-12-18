Militarii americani primesc mii de dolari de la Trump. Detalii despre „dividendul războinicilor”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat un nou program de stimulare pentru membrii forțelor armate americane, denumit „dividend al războinicilor”, constând într-o plată de 1.776 de dolari pentru fiecare dintre cei aproximativ 1,45 milioane de militari.

Fondurile, în valoare totală de 2,57 miliarde de dolari, vor fi distribuite „în onoarea întemeierii națiunii în 1776”, a precizat președintele într-un discurs televizat susținut miercuri seara.

Trump a explicat că banii provin parțial din tarifele comerciale implementate de administrația sa, precum și din legea „One Big, Beautiful Bill” semnată pe 4 iulie.

„Nimeni nu merită mai mult decât militarii noștri”, a declarat președintele. El a adăugat că cecurile „sunt deja pe drum” și ar trebui să ajungă înainte de Crăciun.

Discursul de 18 minute al lui Trump s-a concentrat în mare parte pe performanța economică a administrației sale și pe eforturile de reducere a prețurilor, pe care le-a atribuit criticilor la adresa fostului președinte Joe Biden și a democraților.

Trump a menționat numele lui Biden de șapte ori, afirmând: „Acum, sub conducerea noastră, prețurile scad rapid. Politicienii democrați au făcut ca prețurile la alimente să crească, dar noi rezolvăm și această problemă”.

Deși prețul combustibilului și al ouălor a scăzut, multe alte produse alimentare au înregistrat creșteri, potrivit datelor oficiale. Inflația în septembrie a ajuns la 3% pentru prima dată din ianuarie, iar încrederea consumatorilor a scăzut la cel mai scăzut nivel din aprilie, pe fondul îngrijorărilor legate de costul vieții, locuri de muncă și economia generală.

Trump a recunoscut anterior că preocupările legate de prețuri au contribuit la performanțe slabe ale Partidului Republican în alegerile din noiembrie, democrații având succes în Virginia, New Jersey, New York City, Miami și Georgia.

Administrația a încercat să gestioneze îngrijorările alegătorilor legate de economie, în timp ce a respins criticile repetate ale democraților privind creșterea prețurilor.

Un sondaj arată că aproximativ jumătate dintre alegători – inclusiv 40% dintre cei care au votat pentru Trump în 2024 – consideră că costul vieții este cel mai ridicat din viața lor.

Un alt sondaj CBS News/YouGov din noiembrie indică o scădere de 15 puncte a aprobării modului în care Trump gestionează economia, ajungând la 36%.

Trump a subliniat că administrația sa a implementat reforme fiscale care vor aduce beneficii în anul următor și a făcut referire la aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite:

„Când lumea ne va privi anul viitor, să vadă o națiune loială cetățenilor săi, fidelă muncitorilor, încrezătoare în identitatea sa, sigură de destinul său și invidia întregii lumi. Suntem respectați din nou, așa cum nu am mai fost niciodată respectați”, a afirmat președintele.