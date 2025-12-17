Bugetul Ministerului Dezvoltării, suplimentat pe final de an. Cseke Attila explică unde vor ajunge banii

Ministerul Dezvoltării va achita toate lucrările efectuate la investiţii pe toate programele de finanţare, după ce Guvernul a suplimentat bugetul ministerului cu 2,41 miliarde de lei. Anunțul vine din partea ministrului Cseke Attila.

„Vom achita toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării pentru lucrările efectuate la investiţii, inclusiv cele depuse în această lună, dacă nu sunt necesare completări sau clarificări punctuale. La finalul anului, nu vom avea facturi neplătite pe niciun program de finanţare guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării”, a arătat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila,

Ministrul a subliniat că niciun an nu a existat în care toate facturile depuse la minister, inclusiv cele înregistrate în decembrie, să fie achitate până la sfârșitul anului.

Potrivit unui comunicat al MDLPA, Guvernul a aprobat miercuri suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, din Fondul de rezervă bugetară, cu 2,41 miliarde de lei.

Din această sumă vor fi plătite 2.557 de facturi pentru investiţii, inclusiv lucrări în reţeaua de apă şi canalizare, distribuţia gazelor naturale, modernizarea drumurilor prin Programul „Anghel Saligny”, investiţii derulate prin PNDL I şi II, reabilitarea seismică a şcolilor, grădiniţelor, spitalelor şi blocurilor de locuinţe, creşterea eficienţei energetice a acestora, construcţia de locuinţe sociale, de serviciu şi de necesitate, precum şi elaborarea planurilor urbanistice.

De asemenea, Ministerul Dezvoltării a achitat facturile pentru lucrările finanţate prin Compania Naţională de Investiţii.

Marți, Cseke Attila a declarat că Ministerul Dezvoltării înregistrează cel mai ridicat grad de absorbţie a fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), de 60%. Ministrul a mai spus că, în urma negocierilor cu autorităţile europene, proiectele care iniţial urmau să fie finanţate prin împrumuturi vor primi acum finanţare nerambursabilă, sub formă de granturi.

„Nu există risc de întârzieri. Guvernul, în noiembrie, a aprobat memorandumul pe investiţiile derulate prin finanţare PNRR prin Ministerul Dezvoltării, ceea ce înseamnă că peste 5.300 de astfel de investiţii merg mai departe. Toate investiţiile care practic, la 19 august, când a intrat în vigoare ordonanţa pe PNRR, erau în şantier, adică aveau ordin de începere a execuţiei lucrării, toate acestea sunt menţinute la finanţare. Mai mult decât atât, pentru a putea fi menţinute la finanţare în PNRR, Guvernul şi-a asumat să adauge, în caz de nevoie, o finanţare naţională de 4,2 miliarde de lei”, a afirmat ministrul Dezvoltării,

El a explicat că „nu se va pierde nicio investiţie începută la 19 august”, menţionând că lista acestor proiecte este publică încă din vara acestui an.