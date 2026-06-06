Companiile producătoare de cipuri tranzacționate la bursa din SUA au scăzut vineri, pierzând aproximativ 1,3 trilioane de dolari în valoare de piață, cu pierderi substanțiale și în industria inteligenței artificiale (AI), inclusiv pentru Nvidia, Micron Technology și Advanced Micro Devices, în timp ce performanța slabă al Broadcom de la începutul acestei săptămâni a reverberat pe Wall Street, anunță Reuters.

Indicele producătorilor de cipuri PHLX a scăzut cu 10,3%, cea mai mare pierdere dintr-o singură zi din martie 2020, când pandemia de coronavirus a aruncat piețele globale într-o spirală descendentă.

Vânzările masive de acțiuni de vineri s-au adăugat la pierderile de joi, după ce Broadcom a publicat un raport trimestrial care a arătat că cererea pentru divizia sa de cipuri personalizate pentru inteligență artificială nu a fost la înălțimea așteptărilor înalte.

Pierderea combinată de 12% a PHLX pe parcursul a două sesiuni arată că investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați de acțiunile tehnologice scumpe și de mare succes, chiar în momentul în care Elon Musk pregătește o ofertă publică inițială de succes săptămâna viitoare pentru SpaceX, la o evaluare extrem de mare de 1,75 trilioane de dolari.

Indicele cipurilor a atins un nivel record miercuri și, chiar și după pierderile de vineri, acesta a rămas în creștere cu 73% față de începutul anului.

Nvidia, cel mai valoros producător de cipuri din lume, a scăzut cu aproximativ 6%, pierzând peste 300 de miliarde de dolari din capitalizarea sa de piață.

Acțiunile Micron Technology au scăzut cu 13%, evaporând aproximativ 150 de miliarde de dolari în valoare de piață. Recentul investitor favorit, Marvell Technology, a pierdut 17%, în timp ce AMD a pierdut aproape 11%.

„Au fost mulți oameni aici care au cumpărat orbește scăderea”, a spus Dennis Dick, trader proprietar la Triple D Trading. „Cumpărarea orbească a scăderii a adus bani, dar asta s-a terminat astăzi.”

Îngrijorările legate de ratele dobânzilor mai mari i-au speriat și pe investitorii de pe piața bursieră din SUA în urma datelor privind locurile de muncă mai bune decât se aștepta, iar indicele S&P 500 a scăzut cu 2,6%.

Unul dintre cei mai mari beneficiari ai cursei inteligenței artificiale, Broadcom, a pierdut 7,9%, aducând pierderea din ultimele două zile la aproape 20%.

„Sectorul semiconductorilor a fost supracumpărat. De aceea asistăm la această vânzare masivă de acțiuni. Nu cred că este sfârșitul pieței ascendente (a semiconductorilor)”, a declarat Ohsung Kwon, strateg șef pentru acțiuni la Wells Fargo.