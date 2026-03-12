Meta își construiește propriile cipuri pentru AI. Vor transforma Facebook și Instagram

Meta Platforms a prezentat miercuri patru noi cipuri dezvoltate intern, special create pentru sarcini de inteligență artificială, în cadrul planurilor masive de extindere a centrelor sale de date, informează CNBC.

Noile procesoare fac parte din familia Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), inițial lansată în 2023 și actualizată în 2024 cu a doua generație. Cipurile au fost proiectate de inginerii Meta și fabricate de compania taiwaneză Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Yee Jiun Song, vicepreședinte pentru inginerie la Meta, a explicat că dezvoltarea propriilor cipuri le permite să obțină o eficiență mai mare între cost și performanță, reducând dependența de furnizori externi. „Strategia ne oferă și o diversificare a aprovizionării cu cipuri, protejând compania de fluctuațiile de preț de pe piață”, a adăugat el.

Primul cip, MTIA 300, este deja utilizat în centrele de date pentru antrenarea modelelor mai mici de AI, care stau la baza sistemelor de recomandări și clasificări din Facebook și Instagram, inclusiv pentru afișarea conținutului și a reclamelor personalizate.

Celelalte trei cipuri – MTIA 400, MTIA 450 și MTIA 500 – sunt dedicate sarcinilor mai complexe de AI generativă, cum ar fi crearea de imagini sau videoclipuri pe baza comenzilor text. Aceste cipuri nu vor fi folosite pentru antrenarea marilor modele lingvistice. MTIA 400 a finalizat deja testele și urmează să fie implementat, iar MTIA 450 și MTIA 500 sunt planificate să fie operaționale până în 2027.

Meta proiectează fiecare cip pentru o durată de viață de peste cinci ani și dezvoltă un nou model la aproximativ șase luni, pentru a ține pasul cu extinderea infrastructurii sale. Investițiile companiei includ construirea unui centru de date uriaș în Louisiana, precum și alte unități în Ohio și Indiana, iar compania explorează și opțiuni de închiriere în Texas.

Noile cipuri MTIA utilizează memorie de mare viteză (HBM), esențială pentru AI generativă, însă cererea ridicată de pe piață poate genera provocări în aprovizionare, aceasta fiind asigurată de producători precum Samsung, SK Hynix și Micron.

Meta folosește cipurile MTIA exclusiv pentru infrastructura proprie, spre deosebire de alte companii precum Google sau Amazon, care oferă acces la cipurile proprii prin serviciile de cloud. În prezent, majoritatea echipei de ingineri care a lucrat la aceste procesoare se află în Statele Unite, unde sunt și 26 din cele 30 de centre de date planificate sau operaționale ale companiei.