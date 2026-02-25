Meta accelerează investițiile în inteligența artificială. Acord de zeci de miliarde cu producătorul de cipuri AMD

Gigantul tehnologic Meta Platforms a anunțat semnarea unui acord multianual de amploare cu producătorul de cipuri Advanced Micro Devices (AMD) într-un moment în care compania accelerează investițiile în infrastructura dedicată inteligenței artificiale (AI). Decizia vine la doar câteva zile după confirmarea utilizării a milioane de procesoare furnizate de Nvidia, arată CNBC.

Potrivit companiei, contractul prevede implementarea a până la 6 gigawați de GPU-uri AMD destinate centrelor de date pentru inteligență artificială, precum și integrarea unor procesoare optimizate pentru sarcini complexe de calcul.

Primele acceleratoare MI450 urmează să fie livrate până la finalul anului, fiind instalate în serverele rack-scale Helios.

Directorul executiv al AMD, Lisa Su, a descris acordul drept un moment strategic pentru companie, considerând că parteneriatul ar putea deveni unul dintre cele mai importante din istoria producătorului de semiconductori. După anunț, acțiunile AMD au crescut cu aproximativ 7%, în timp ce titlurile Meta au înregistrat o ușoară scădere, iar cele Nvidia au rămas relativ stabile.

Acordul include și un mecanism de tip warrant legat de performanță, care îi oferă gigantului Meta posibilitatea de a achiziționa până la 160 de milioane de acțiuni AMD, echivalentul a aproximativ 10% din companie.

Prima tranșă devine disponibilă după livrarea primului gigawatt de GPU-uri Instinct, restul urmând să fie acordat etapizat, în funcție de atingerea unor obiective tehnice, comerciale și de preț.

Parteneriatul apare într-o perioadă de investiții fără precedent pentru Meta, care a alocat până la 135 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital în acest an. Compania pregătește construcția a 30 de centre de date, dintre care 26 vor fi amplasate în Statele Unite.

Pentru AMD, înțelegerea reprezintă o oportunitate majoră de a reduce diferența față de Nvidia, liderul dominant al pieței de cipuri AI, cu aproximativ 90% cotă de piață și o capitalizare bursieră de 4,66 trilioane de dolari. Prin comparație, AMD este evaluată la circa 320 de miliarde de dolari.

Analiștii estimează că valoarea totală a contractului se ridică la zeci de miliarde de dolari. Spre deosebire de colaborarea Meta cu Nvidia, noul acord presupune livrarea de GPU-uri personalizate încă din prima etapă. Sistemele Helios sunt considerate prima provocare majoră pentru arhitectura Grace Blackwell a Nvidia, care domină cererea globală de hardware AI din 2024.

În paralel, Nvidia urmează să își publice rezultatele financiare, analiștii anticipând venituri de aproximativ 66 de miliarde de dolari, în creștere cu 68% față de anul precedent. AMD raportase anterior o majorare anuală a vânzărilor de 34%, până la 10,27 miliarde de dolari, semn al competiției tot mai intense din industria semiconductorilor dedicați inteligenței artificiale.