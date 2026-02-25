International

Meta accelerează investițiile în inteligența artificială. Acord de zeci de miliarde cu producătorul de cipuri AMD

Comentează știrea
Meta accelerează investițiile în inteligența artificială. Acord de zeci de miliarde cu producătorul de cipuri AMDInteligență artificială. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Gigantul tehnologic Meta Platforms a anunțat semnarea unui acord multianual de amploare cu producătorul de cipuri Advanced Micro Devices (AMD) într-un moment în care compania accelerează investițiile în infrastructura dedicată inteligenței artificiale (AI). Decizia vine la doar câteva zile după confirmarea utilizării a milioane de procesoare furnizate de Nvidia, arată CNBC.

Investiții majore în putere de calcul AI

Potrivit companiei, contractul prevede implementarea a până la 6 gigawați de GPU-uri AMD destinate centrelor de date pentru inteligență artificială, precum și integrarea unor procesoare optimizate pentru sarcini complexe de calcul.

Primele acceleratoare MI450 urmează să fie livrate până la finalul anului, fiind instalate în serverele rack-scale Helios.

Directorul executiv al AMD, Lisa Su, a descris acordul drept un moment strategic pentru companie, considerând că parteneriatul ar putea deveni unul dintre cele mai importante din istoria producătorului de semiconductori. După anunț, acțiunile AMD au crescut cu aproximativ 7%, în timp ce titlurile Meta au înregistrat o ușoară scădere, iar cele Nvidia au rămas relativ stabile.

Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington
Cipuri

Cipuri. Sursa foto: Loc Nguyen/ Pixabay

Ce prevede acordul

Acordul include și un mecanism de tip warrant legat de performanță, care îi oferă gigantului Meta posibilitatea de a achiziționa până la 160 de milioane de acțiuni AMD, echivalentul a aproximativ 10% din companie.

Prima tranșă devine disponibilă după livrarea primului gigawatt de GPU-uri Instinct, restul urmând să fie acordat etapizat, în funcție de atingerea unor obiective tehnice, comerciale și de preț.

Extindere accelerată a centrelor de date

Parteneriatul apare într-o perioadă de investiții fără precedent pentru Meta, care a alocat până la 135 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital în acest an. Compania pregătește construcția a 30 de centre de date, dintre care 26 vor fi amplasate în Statele Unite.

Pentru AMD, înțelegerea reprezintă o oportunitate majoră de a reduce diferența față de Nvidia, liderul dominant al pieței de cipuri AI, cu aproximativ 90% cotă de piață și o capitalizare bursieră de 4,66 trilioane de dolari. Prin comparație, AMD este evaluată la circa 320 de miliarde de dolari.

Competiție directă pe piața arhitecturilor AI

Analiștii estimează că valoarea totală a contractului se ridică la zeci de miliarde de dolari. Spre deosebire de colaborarea Meta cu Nvidia, noul acord presupune livrarea de GPU-uri personalizate încă din prima etapă. Sistemele Helios sunt considerate prima provocare majoră pentru arhitectura Grace Blackwell a Nvidia, care domină cererea globală de hardware AI din 2024.

În paralel, Nvidia urmează să își publice rezultatele financiare, analiștii anticipând venituri de aproximativ 66 de miliarde de dolari, în creștere cu 68% față de anul precedent. AMD raportase anterior o majorare anuală a vânzărilor de 34%, până la 10,27 miliarde de dolari, semn al competiției tot mai intense din industria semiconductorilor dedicați inteligenței artificiale.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:38 - Incendii, blocaje și știri false după operațiunea contra lui El Mencho
10:34 - Un nou protest în învățământ. Profesorii vor noi creșteri de salarii
10:29 - Statele Unite introduc un tarif global temporar de 10%. Casa Albă analizează majorarea la 15%
10:24 - Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
10:18 - Transportul aerian din Italia, afectat din cauza grevei naționale. În ce situații pot fi despăgubiți pasagerii
10:13 - Thuma, după propunerea privind unirea Ilfovului cu Bucureștiul: Aștept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ili...

HAI România!

Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne

Proiecte speciale