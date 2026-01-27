Alerte meteo mai rapide și mai precise. Nvidia aduce puterea AI în meteorologie

Nvidia, compania care domină în prezent cursa globală a inteligenței artificiale, anunță intrarea într-un nou domeniu strategic: meteorologia. Grupul a prezentat luni, 26 ianuarie 2026, platforma Earth-2, un proiect care combină software open-source și modele AI, cu scopul de a îmbunătăți viteza și acuratețea prognozelor meteo, inclusiv avertizările de tip „nowcast”, care pot indica apariția furtunilor cu până la șase ore înainte, potrivit Bloomberg.

Potrivit Nvidia, Earth-2 a fost concepută pentru a permite guvernelor și companiilor să își dezvolte mai ușor propriile sisteme de prognoză meteo, folosind volume mari de date și inteligență artificială. Platforma include componente open-source și modele specializate care pot fi adaptate în funcție de nevoile fiecărui utilizator.

Compania susține că Earth-2 integrează două modele meteo bazate pe AI, capabile să genereze prognoze mai precise pe o perioadă de până la două săptămâni, dar și estimări de tip „nowcasts”, adică predicții pe termen foarte scurt privind apariția furtunilor sau a fenomenelor severe, cu un orizont de până la șase ore.

Un element central al noii platforme este un model de asimilare a datelor care, potrivit Nvidia, poate produce rapid „instantanee” ale principalilor parametri atmosferici, precum temperatura, vântul și presiunea. În meteorologie, aceste valori sunt cunoscute sub denumirea de „condiții inițiale”, reprezentând punctul de plecare pentru orice simulare sau prognoză personalizată.

Nvidia afirmă că Earth-2 ar reduce semnificativ barierele tehnice pentru organizațiile interesate să adopte AI la scară largă, oferind un proces mai „streamlined” de construire a prognozelor adaptate propriilor cerințe.

În ultimii ani, inteligența artificială a început să schimbe fundamental modul în care sunt realizate prognozele meteo. În loc să reproducă integral fizica extrem de complexă a atmosferei, așa cum se întâmplă în modelele clasice care rulează pe supercomputere, noile sisteme AI sunt antrenate să recunoască tipare în seturi uriașe de date atmosferice. Nvidia susține că, în anumite scenarii, aceste modele au demonstrat o acuratețe superioară metodelor tradiționale.

Primele industrii care au adoptat astfel de soluții sunt cele puternic influențate de condițiile meteo, precum tradingul de energie, transportul maritim, asigurările sau agricultura. În aceste domenii, estimările mai precise privind temperaturile, viteza vântului, producția de energie solară sau traiectoria furtunilor pot oferi un avantaj competitiv important.

Prin Earth-2, Nvidia se poziționează alături de alți mari jucători din tehnologie, precum Google (prin DeepMind), Microsoft și Huawei, într-un domeniu în care prognoza meteo și modelarea climatică necesită resurse masive de calcul. Pentru un lider în hardware și infrastructură AI, acest segment reprezintă o extindere naturală.

Un alt aspect subliniat de Nvidia este posibilitatea ca prognozele realizate cu Earth-2 să fie generate local, oferind agențiilor guvernamentale și companiilor control direct asupra propriilor date și rezultate. Caracterul open-source al platformei permite copierea, modificarea și adaptarea liberă a software-ului, în funcție de nevoile fiecărui utilizator.

Nvidia afirmă, de asemenea, că modelele sale pot concura cu cele dezvoltate de agenții meteorologice guvernamentale sau cu soluțiile propuse de DeepMind, mizând pe un echilibru între accesibilitate, viteză de procesare și integrare facilă în sistemele existente.