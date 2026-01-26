Social

Moment important pentru Apple. S-a aflat când va fi lansat Siri bazat pe Gemini

Moment important pentru Apple. S-a aflat când va fi lansat Siri bazat pe Geminiapple / sursa foto: dreamstime.com
Primele rezultate ale colaborării dintre Apple și Google în domeniul inteligenței artificiale vor fi vizibile chiar luna viitoare, odată cu lansarea unei versiuni actualizate a asistentului virtual Siri, care va integra tehnologia AI Gemini, potrivit Bloomberg.

Colaborarea dintre Apple și Google, în februarie

Aceasta reprezintă o etapă importantă în strategia Apple de a aduce funcționalități avansate de inteligență artificială pe dispozitivele sale, după ani de promisiuni și teste interne.

Siri cu Gemini va fi disponibil odată cu update-ul iOS 26.4, programat pentru a doua jumătate a lunii februarie. Înainte de lansarea oficială, Apple intenționează să organizeze un eveniment de prezentare, menit să arate publicului și presei noile capabilități ale asistentului virtual.

Siri

Siri. Sursa foto Apple.com

Momentan, detaliile privind amploarea evenimentului sau formatul acestuia nu sunt făcute publice, însă accentul va fi pus pe modul în care Siri va putea interacționa mai inteligent cu utilizatorii.

Ce va face noul Siri

Una dintre cele mai importante inovații ale noului Siri va fi conștientizarea contextului vizual al ecranului. Practic, asistentul va putea să înțeleagă informațiile afișate și să răspundă la întrebări sau să execute comenzi direct legate de conținutul vizual prezent pe dispozitiv.

Gemini

Gemini / Sursa foto: dreamstime.com

Această funcționalitate promite să transforme modul în care utilizatorii interacționează cu iPhone, iPad și alte dispozitive Apple, făcând experiența mai intuitivă și personalizată.

Un moment important pentru Apple

Siri cu Gemini va folosi modele AI cu peste un miliard de parametri, rulând pe infrastructura cloud a Apple. Această abordare permite procesarea avansată a datelor fără ca informațiile personale ale utilizatorilor să fie transmise către Google, păstrând astfel confidențialitatea și securitatea datelor.

Lansarea Siri bazat pe Gemini marchează un moment mult așteptat pentru Apple, care a promis integrarea unei inteligențe artificiale avansate încă de la WWDC 2024. Cu această versiune, compania speră să consolideze poziția sa pe piața asistenților virtuali, oferind funcționalități mai complexe și mai utile decât cele disponibile până acum.

