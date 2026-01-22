Apple pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială. Ar fi vorba de un accesoriu pentru haine

Apple ar avea în lucru un nou tip de dispozitiv purtabil bazat pe inteligență artificială, care ar putea fi prins de haine și ar semăna cu o insignă, potrivit unui raport publicat de The Information. Gadgetul ar avea dimensiuni apropiate de cele ale unui AirTag, accesoriu deja disponibil sau a unei insigne și ar putea ajunge pe piață „încă din 2027”, deși sursele subliniază că proiectul se află într-o fază incipientă.

Raportul descrie în detaliu conceptul asupra căruia lucrează inginerii Apple, indicând că este vorba despre un obiect mic, subțire și ușor de purtat, conceput pentru a capta imagini și sunete din jurul utilizatorului.

Potrivit acelorași informații, dezvoltarea se află într-un stadiu incipient, iar lansarea nu este garantată.

Sursa citată mai scrie că Apple ar încerca să accelereze dezvoltarea acestui produs în contextul apariției unor dispozitive similare pe piață, inclusiv primul accesoriu purtabil al OpenAI, programat să fie lansat în 2026. În acest moment, nu este clar dacă dispozitivul Apple ar funcționa independent sau ar fi integrat cu alte produse din ecosistem, precum AirPods sau viitori ochelari inteligenți.

Raportul subliniază însă că segmentul accesoriilor AI purtabile s-a dovedit dificil, chiar și pentru startup-uri bine finanțate.

Rămâne incert dacă o eventuală insignă lansată de Apple ar avea succes comercial, mai ales în contextul experiențelor recente din piață. Startup-ul Humane, fondat de doi foști angajați Apple, nu a reușit să obțină o adopție semnificativă în 2024 cu propriul pin AI, care ar fi fost vândut în mai puțin de 10.000 de exemplare. În cele din urmă, părți din companie au fost preluate de HP pentru suma de 116 milioane de dolari. Dispozitivul Humane, capabil să proiecteze o interfață direct pe palma utilizatorului prin intermediul unui mic proiector, a atras numeroase critici, în special din cauza timpilor mari de răspuns la comenzi și a autonomiei reduse a bateriei.

Apariția acestui raport are loc într-un moment sensibil pentru Apple, care își reconfigurează strategia în domeniul inteligenței artificiale, după dificultățile întâmpinate în a livra promisiunile făcute la WWDC 2024. Schimbările vin pe fondul plecării recente a șefului diviziei AI, John Giannandrea, și al anunțării unui parteneriat cu Google pentru utilizarea Gemini în noul Siri și în alte funcții Apple Intelligence.

Informațiile despre accesoriul purtabil apar la scurt timp după un raport al Bloomberg, potrivit căruia Apple ar lucra la înlocuirea actualei interfețe Siri cu o experiență completă de tip chatbot, ce ar urma să fie integrată în iOS 27.