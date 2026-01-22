Bezos intră pe teritoriul lui Musk. Blue Origin lansează un rival pentru Starlink

Blue Origin, compania aerospațială fondată de Jeff Bezos, a făcut public un nou proiect de anvergură care vizează dezvoltarea unei infrastructuri globale de comunicații în orbită. Inițiativa, denumită TeraWave, presupune lansarea a peste 5.400 de sateliți și este orientată exclusiv către clienți instituționali, precum guverne, centre de date și corporații multinaționale, potrivit Reuters.

Prin acest anunț, Blue Origin își asumă oficial un rol activ într-un sector dominat până acum de Starlink, rețeaua operată de SpaceX. Spre deosebire de serviciile de internet destinate publicului larg, TeraWave este concepută ca o platformă de transfer de date la scară industrială, cu accent pe performanță și securitate.

Compania estimează că primele lansări vor avea loc spre finalul anului 2027. Arhitectura rețelei va utiliza conexiuni laser între sateliți, o tehnologie care ar permite transmisii de date la viteze extrem de ridicate, la nivel global. Oficialii Blue Origin susțin că infrastructura va putea susține fluxuri de date de ordinul terabiților pe secundă, necesare pentru aplicații critice și sisteme strategice.

Potrivit estimărilor interne, TeraWave ar putea deservi în jur de 100.000 de clienți enterprise, o nișă mai restrânsă numeric, dar cu cerințe tehnice ridicate și bugete considerabile.

Proiectul este lansat într-un context în care industria tehnologică caută soluții alternative pentru susținerea exploziei de cerere generată de inteligența artificială. Centrele de date terestre se confruntă cu limitări tot mai mari legate de consumul de energie și capacitatea infrastructurii, iar mutarea unei părți din procesare în spațiu începe să fie luată în calcul tot mai serios.

TeraWave se înscrie astfel într-o tendință mai amplă de dezvoltare a infrastructurii comerciale orbitale. În paralel, ecosistemul Amazon lucrează la o altă constelație de sateliți, cunoscută anterior sub numele Project Kuiper, destinată furnizării de internet pentru consumatori și companii, un proiect distinct de noua rețea a Blue Origin.

În prezent, Starlink operează mii de sateliți și oferă servicii de internet pentru milioane de utilizatori din zeci de țări, acoperind atât piața de masă, cât și contracte guvernamentale. Strategia Blue Origin este diferită: TeraWave nu va concura pentru clienți individuali, ci va viza exclusiv infrastructuri critice și organizații cu cerințe complexe.

Directorul executiv al companiei, Dave Limp, a subliniat că rețeaua a fost proiectată special pentru mediul enterprise. Potrivit acestuia, terminalele vor putea fi instalate rapid în diverse regiuni ale lumii și integrate în sisteme de comunicații existente, fără a fi necesare modificări majore ale infrastructurii terestre.

Cursa pentru dominația infrastructurii orbitale nu se limitează la actorii americani. China accelerează dezvoltarea propriilor constelații comerciale și investește masiv în rachete reutilizabile, capabile să susțină lansări frecvente de sateliți, într-o strategie menită să reducă diferența față de SpaceX.

Pentru Blue Origin, succesul proiectului TeraWave va depinde în mare măsură de racheta New Glenn, aflată încă într-o fază incipientă de operare. Deși reutilizabilă, aceasta nu a atins încă ritmul de lansare necesar pentru desfășurarea rapidă a unei constelații de asemenea dimensiuni.

Compania nu a oferit, până în prezent, detalii despre costurile totale ale proiectului, calendarul complet al lansărilor sau eventuale parteneriate pentru integrarea cu viitoare centre de date orbitale. Solicitările de comentarii suplimentare nu au primit un răspuns imediat.