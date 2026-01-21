Costul ascuns al inteligenței artificiale. De ce factura la energie crește din cauza noilor gadgeturi inteligente

Inteligența artificială a devenit rapid parte din viața de zi cu zi. De la telefoane și televizoare, până la prize, becuri, termostate și sisteme de securitate, tot mai multe dispozitive sunt prezentate ca fiind „inteligente”.

Promisiunea este simplă: confort mai mare, automatizare, economie de timp. Ceea ce este mai puțin vizibil este impactul energetic din spatele acestor tehnologii, un cost care începe să se reflecte, treptat, în facturile de electricitate.

Specialiștii atrag atenția că AI nu este doar un software abstract, ci o infrastructură complexă care consumă energie constant, atât la nivelul locuinței, cât și la nivelul rețelelor globale de date.

Un prim element ignorat de mulți consumatori este faptul că majoritatea dispozitivelor inteligente funcționează permanent. Chiar și atunci când nu sunt folosite activ, acestea rămân conectate la internet, schimbă date cu servere externe și rulează procese de monitorizare.

Asistenții vocali, camerele smart, televizoarele cu funcții AI, aspiratoarele robot sau sistemele de iluminat inteligent au un consum constant de energie în stand-by. Individual, acest consum pare nesemnificativ. Însă, cumulate la nivelul unei locuințe moderne, pot adăuga lunar câțiva kilowați-oră suplimentari, care se traduc direct în costuri mai mari.

Mai mult, pe măsură ce gadgeturile devin mai „deștepte”, ele folosesc procesoare mai puternice, capabile să ruleze algoritmi de recunoaștere vocală, imagistică sau comportamentală. Aceste procesoare consumă mai mult decât electronica clasică.

O mare parte din „inteligența” gadgeturilor nu se află, de fapt, în dispozitivul din locuință, ci în centrele de date care procesează informațiile. Fiecare comandă vocală, fiecare analiză video sau sugestie automată este trimisă către servere care rulează algoritmi de inteligență artificială.

Aceste centre de date funcționează non-stop și au un consum energetic uriaș. Ele necesită nu doar electricitate pentru procesare, ci și sisteme complexe de răcire. Creșterea explozivă a dispozitivelor AI la nivel global a dus la o cerere tot mai mare de energie, cerere care se reflectă indirect în costurile suportate de consumatori.

Chiar dacă factura ta nu menționează explicit „consum AI”, costurile de infrastructură sunt transferate, în timp, prin tarife mai mari, taxe de rețea sau ajustări de preț.

Mulți producători promovează gadgeturile inteligente ca fiind eficiente energetic. În teorie, un termostat smart ar trebui să reducă consumul, iar un sistem AI de gestionare a locuinței ar trebui să optimizeze utilizarea resurselor.

În practică, lucrurile sunt mai nuanțate. De multe ori, economiile realizate sunt compensate de consumul suplimentar al dispozitivelor în sine. Un termostat inteligent poate reduce consumul de încălzire, dar adaugă un consum constant de electricitate, plus dependența de servere externe.

În plus, comportamentul utilizatorilor se schimbă. Confortul crescut duce adesea la utilizare mai intensă. Locuințele devin mai bine iluminate, mai bine climatizate și mai tehnologizate, ceea ce anulează parțial beneficiile de eficiență.

Creșterea consumului generat de AI nu se oprește la nivel individual. Rețelele electrice trebuie să susțină o cerere tot mai mare, atât din partea gospodăriilor digitalizate, cât și din partea industriei IT.

Această presiune implică investiții majore în infrastructură. Modernizarea rețelelor, construirea de noi capacități de producție și extinderea sistemelor de distribuție sunt costuri care, în final, ajung să fie suportate de consumatori.

În perioadele de vârf, când milioane de dispozitive inteligente sunt active simultan, consumul suplimentar poate accentua dezechilibrele din sistem, mai ales în țările unde producția de energie este deja limitată sau dependentă de importuri.

Deși marile companii de tehnologie investesc masiv în centre de date și eficiență energetică, costul total al tranziției către o lume dominată de AI este distribuit pe întreg lanțul economic.

Consumatorii plătesc prin facturi mai mari, fie direct, fie indirect. Furnizorii de energie ajustează tarifele pentru a acoperi investițiile necesare. Statele introduc taxe sau contribuții pentru susținerea rețelelor. În final, factura ajunge în buzunarul utilizatorului final.

Acest mecanism este adesea invizibil, pentru că nu apare sub forma unei taxe explicite pentru inteligența artificială, ci ca o creștere graduală a costurilor energetice.

Chiar dacă trendul global nu poate fi oprit, consumatorii pot reduce impactul individual. Alegerea gadgeturilor cu un consum redus în stand-by, dezactivarea funcțiilor inutile și evitarea supraechipării locuinței sunt pași simpli, dar eficienți.

De asemenea, utilizarea unor prize inteligente pentru a opri complet alimentarea dispozitivelor care nu sunt folosite poate reduce consumul „invizibil”. Monitorizarea atentă a consumului și evaluarea reală a beneficiilor fiecărui gadget sunt esențiale într-o locuință tot mai digitalizată.

Inteligența artificială aduce beneficii incontestabile, de la confort și siguranță, până la automatizare și personalizare. Însă acest progres vine cu un preț energetic real, care începe să se resimtă la nivelul fiecărei gospodării.