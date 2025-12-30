Smartphone-urile și televizoarele Samsung vor primi o funcție nouă

Samsung se pregătește să lanseze o aplicație care va fi disponibilă atât pentru smartphone-uri, cât și pentru televizoare. Noua aplicație își propune să ofere utilizatorilor o experiență mai fluidă între dispozitive. Aceasta ar putea permite sincronizarea mai ușoară a conținutului, acces rapid la funcții comune și o gestionare mai ușoară a fotografiilor.

Pentru cei care doresc să admire fotografiile preferate pe un ecran mai mare, veștile sunt bune: Samsung pregătește lansarea aplicației Google Foto pe televizoarele sale inteligente în 2026. Este pentru prima dată când această aplicație va fi disponibilă pe o platformă de televizoare.

În prezent, Google Foto poate fi accesată pe dispozitive Android și iOS, precum și prin browser web. Pe telefoane, aplicația funcționează atât ca galerie pentru fotografii, cât și ca instrument de backup în cloud, protejând astfel fișierele media în cazul pierderii dispozitivului.

Conform unui comunicat Samsung, lansarea pe televizoare va fi eșalonată pe parcursul anului 2026. Totodată, în martie, utilizatorii vor putea accesa pentru prima dată funcția „Amouri” din Google Foto, care necesită conectarea la contul Google. Aceasta va afișa „povești selectate bazate pe persoane, locații și momente importante”, așa cum funcționează deja aplicația pe dispozitive mobile.

Samsung a anunțat că, pentru următoarele șase luni, Google Photos va fi disponibil exclusiv pe televizoarele sale, deschizând totodată posibilitatea ca aplicația să ajungă pe alte platforme smart TV în viitorul apropiat.

Într-un comunicat, compania a precizat că în 2026, televizoarele sale vor fi echipate cu un instrument numit „Create with AI”, care va permite utilizatorilor să genereze sau să editeze imagini folosind inteligența artificială direct pe televizor. În plus, funcția va putea oferi prezentări de diapozitive cu fotografii similare pe baza cuvintelor cheie introduse de utilizator.

„Google Foto este locul unde oamenii își stochează și își organizează amintirile, ajutându-i să le aducă la viață”, a explicat Shimrit Ben-Yair, vicepreședinte Google Foto și Google One.

„Suntem încântați să aducem Google Foto pe televizoarele Samsung, oferind utilizatorilor posibilitatea de a se bucura de fotografiile lor preferate pe un ecran mai mare și de a retrăi amintirile într-un mod nou”, a declarat Shimrit.

Samsung anunță o integrare mai profundă a Google Photos pe televizoarele sale. Compania vrea ca utilizatorii să se bucure de amintirile foto într-un mod natural și intuitiv, prin funcțiile Daily+ și Daily Board, care afișează fotografiile în momente relevante pe parcursul zilei.

„Configurarea va fi simplă: utilizatorii se conectează cu contul Google, iar fotografiile lor vor apărea instant pe ecranul mare”, a explicat Samsung.

Detaliile privind modelele compatibile rămân însă vagi. Google Photos va fi disponibil pe televizoarele Samsung lansate în 2026, care dispun de un cont Google și de fotografii sau videoclipuri salvate în cloud, incluzând astfel și produsele noi. În cazul modelelor deja existente, accesul la Google Photos va depinde de actualizarea sistemului de operare: televizorul trebuie să primească cea mai recentă versiune software pentru ca funcția să fie activată.