Cum arată smartphone-ul viitorului. Samsung vrea să revoluționeze piața cu telefonul care se pliază în trei

Samsung a dezvăluit primul său smartphone cu ecran pliabil în trei. Z TriFold are un ecran intern de 10 inch, cu rezoluție de 2160 x 1584 pixeli și rată de refresh adaptivă între 1Hz și 120Hz. Funcțiile de multitasking permit rularea a trei aplicații simultan, câte una pe fiecare segment al ecranului.

Ecranul exterior măsoară 6,5 inch, cu rezoluție 1080p și raport 21:9. Cele trei panouri au grosimi diferite, între 3,9 mm și 4,2 mm, cel mai gros incluzând portul USB-C. Pliați, smartphone-ul are 12,9 mm grosime, doar cu 0,8 mm mai mult decât Z Fold 6.

Z TriFold beneficiază de certificare IP48 pentru rezistență la apă, dar nu la praf. Sistemul foto include trei camere: principală de 12 MP, telefoto și ultrawide de 10 MP fiecare.

La interior, dispozitivul este echipat cu chipset Snapdragon 8 Elite și 16 GB RAM. Lansarea în Coreea de Sud este programată pentru 12 decembrie, la un preț de circa 2.440 de dolari, însă data disponibilității în Europa nu a fost anunțată.

De asemenea, Samsung și-a completat portofoliul de produse cu un SSD complet nou, care urmează direct modelului T7, unul dintre cele mai populare dispozitive de stocare ale companiei.

Noul SSD este realizat integral din aluminiu reciclat, ceea ce îl face mult mai ecologic și în acord cu inițiativele companiei de reducere a impactului asupra mediului. Materialul folosit de companie provine, în parte, chiar din resturile de aluminiu rezultate în urma producției telefoanelor și tabletelor Samsung, oferind astfel o a doua viață resurselor care altfel ar fi devenit deșeuri.

SSD-ul Samsung T7 Resurrected este disponibil în trei versiuni de capacitate și oferă performanțe ridicate, cu viteze de citire de până la 1.050 MB/s și viteze de scriere de până la 1.000 MB/s. Dispozitivul are aceleași funcționalități ca modelul clasic T7, însă aduce un plus de sustenabilitate, fiind realizat din aluminiu reciclat. Prețurile variază în funcție de capacitate: 1TB – 119,99 USD, 2TB – 205,99 USD și 4TB – 378,99 USD, oferind utilizatorilor o opțiune de stocare rapidă și ecologică.