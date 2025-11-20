Gama de telefoane Samsung pentru 2026, dezvăluită pe internet. Detalii și estimări de lansare

Pe măsură ce 2025 se apropie de final, privirile pasionaților de tehnologie se îndreaptă către smartphone-urile anului 2026. Deși încă nu există confirmări oficiale din partea producătorilor, există deja semne clare despre ce urmează să apară pe piață. În cazul Samsung, lucrurile sunt mai concrete deoarece modelele pregătite pentru 2026 au început să fie dezvăluite pe internet, potrivit Android Authority.

Așadar, Android Authority a identificat recent o serie de numere de model, fără să precizeze exact sursa, dar este foarte probabil ca acestea să fi fost observate în codul software-ului One UI de la Samsung. Anterior, sursa menționată a descoperit în același cod o listă cu 2.025 de modele.

Numerele de model dezvăluite nu oferă surprize majore, însă există cel puțin un detaliu notabil, care merită analizat: ele ne oferă o imagine mai clară asupra telefoanelor Samsung de ultimă generație care vor fi lansate în 2026.

În continuare, vă prezentăm modelele preconizate, împărțite pe intervale de lansare estimative: La începutul anului 2026, Samsung ar urma să lanseze trei telefoane din seria Galaxy S.

Numerele de model asociate acestora au fost deja identificate. Conform Android Authority, acestea sunt SM-S942, SM-S947 și SM-S948, corespunzând cel mai probabil modelelor Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus (sau posibil Edge) și Galaxy S26 Ultra.

Surse din industrie indică faptul că Samsung pregătește mai multe lansări în iulie 2026. Conform site-ului Android Authority, au fost identificate trei noi numere de model: SM-F971, SM-F776 și SM-F976. Acestea sunt considerate a corespunde viitoarelor dispozitive Samsung Galaxy Z Flip 8 FE, Samsung Galaxy Z Flip 8 și, respectiv, Samsung Galaxy Z Fold 8.

Pentru a fi mai clară situația, actualele modele au următoarele coduri: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE – SM-F761, Samsung Galaxy Z Flip 7 – SM-F766 și Samsung Galaxy Z Fold 7 – SM-F966. Noile numere de model respectă, în mare parte, același tipar, explică sursa menționată.

Se remarcă însă o particularitate: modelele Z Fold 8 și Z Flip 8 înregistrează o creștere de 10 unități în numerotare, în timp ce ceea ce ar putea fi Samsung Galaxy Z Flip 8 FE are un salt cu 210 unități față de predecesorul său. Această diferență ar putea indica fie un telefon cu caracteristici total diferite, fie o îmbunătățire semnificativă comparativ cu Galaxy Z Flip 7 FE, scrie James Rogerson, expert în telefoane, tablete și dispozitive portabile, la TechRadar.