„Alexa” devine și mai inteligentă. Noua versiune discută cu tine ca și cum ar fi o persoană reală

Alexa amintește de chatbot-urile moderne bazate pe inteligență artificială, ceea ce era de așteptat, având în vedere că folosește tehnologie generativă. Față de versiunea anterioară, este mult mai completă, chiar dacă abordarea nu este una revoluționară față de ChatGPT și numeroșii săi rivali. Cei care au primele versiuni, vor fi încântați să afle că Alexa este o interlocutoare mult mai abilă decât fosta sa versiune sau decât alți asistenți inteligenți.

Amazon a lansat o nouă generație a boxelor Echo, aducând un suflu proaspăt pentru gama deja populară de dispozitive audio. Cele mai recente modele, Echo Dot Max și Echo Studio, au intrat în vânzare luna trecută, prezentând un design modern și o calitate a sunetului semnificativ îmbunătățită față de versiunile anterioare.

Echo Dot Max beneficiază de modificări interne care îi conferă un bas mai puternic, în timp ce Echo Studio oferă un sunet suficient de puternic pentru a anima orice petrecere.

Ambele modele sunt echipate cu cipuri complexe care le asigură performanțe avansate și o sensibilitate mai bună la comenzile vocale, astfel încât să recunoască rapid apelul „Alexa!”.

Noile dispozitive Echo nu doar că impresionează prin design, ci și prin inteligența lor avansată, fiind complet pregătite pentru integrarea cu Alexa+, care urmează să fie disponibilă în curând în magazinele de specialitate.

Asistentul inteligent de la Amazon poate discuta cu tine ca și cum ar fi o persoană reală, răspunde la multiple întrebări, poate face rezervări și chiar poate face cumpărături online. În prezent, noua versiune este disponibilă gratuit pentru abonații Prime din SUA, unde a fost deja lansată.

Echo Dot Max are un preț de aproximativ 100 de euro, iar Echo Studio costă în jur de 250 de euro. Totuși, datorită ofertelor de Black Friday, ambele boxe inteligente beneficiază de reduceri.

Alexa+ este în prezent disponibilă doar pe ecranele inteligente Echo Show, nefiind compatibilă cu boxele Echo fără display. Motivul este simplu: fără ecran, componenta vizuală esențială lipsește. Funcționarea sa seamănă cu cea a unui chatbot, afișând conversația pe ecran sub formă de bule de text, asemănător unui fir de mesaje, nu doar prin comunicare vocală. Aceeași interfață este prezentă și în aplicația Alexa, unde utilizatorii pot scrie și primi mesaje în dialog direct cu Alexa.

Alexa+ poate folosi camera pentru a recunoaște utilizatorii și ceilalți membri ai casei, după ce sunt configurate profilurile acestora. În plus, îi poți indica câteva ingrediente disponibile în frigider sau în cămară, iar asistentul îți poate sugera rețete potrivite.

Utilizatorii au avut posibilitatea de a face cumpărături prin intermediul Alexa, iar această funcție rămâne disponibilă și pe Alexa+. În plus, noua versiune se remarcă prin capacitatea de a oferi răspunsuri rapide, chiar și în cazul întrebărilor mai complexe, furnizând informații detaliate, potrivit Express.