OpenAI a lansat aplicația care te face actor în propriile videoclipuri, create cu AI

OpenAI a lansat oficial versiunea pentru Android a noii sale aplicații sociale video, Sora AI. Aplicația a debutat în urmă cu câteva săptămâni pe App Store, unde a depășit pragul de un milion de descărcări în primele cinci zile, marcând un start spectaculos pentru noua platformă.

Sora a reușit să urce în topurile de popularitate într-un ritm mai rapid decât aplicația mobilă originală ChatGPT, repetând performanța și pe Google Play. Lansarea sa a captat rapid atenția publicului, nu doar prin inovația videoclipurilor generate de inteligență artificială, ci și prin viteza cu care acestea au devenit virale. Odată cu deschiderea platformei și pentru utilizatorii de Android, potențialul de expansiune al lui Sora a crescut considerabil.

Deși iOS rămâne un pilon important al pieței de smartphone-uri, Android domină la nivel global, fiind prezent pe aproape 70% dintre dispozitive. Această extindere marchează, practic, intrarea erei videoclipurilor create de AI în mainstream, o tendință susținută de giganți tehnologici precum Google și Meta.

Similar versiunii sale pentru iOS, aplicația Sora pe Android oferă mai mult decât o simplă conversie a imaginilor în videoclipuri. Platforma integrează un flux interactiv în stil TikTok, unde utilizatorii pot urmări clipuri generate de alți creatori, și include funcția Cameo, ce le permite să se includă direct în propriile materiale video.

Popularitatea impresionantă a platformei Sora vine la pachet cu un val de discuții legate de modul în care aceasta gestionează asemănările și reprezentările persoanelor publice sau ale personajelor protejate prin drepturi de autor.

După un număr tot mai mare de plângeri, OpenAI a decis să renunțe la politica ce permitea folosirea acestor imagini fără acordul expres al celor implicați. În prezent, orice apariție de tip cameo care include o persoană reală sau un personaj cunoscut necesită consimțământ clar din partea deținătorilor de drepturi.

Mai mult, compania analizează posibilitatea ca, pe viitor, creatorii și titularii de drepturi să poată percepe tarife suplimentare pentru utilizarea imaginii sau a personajelor lor în cadrul Sora, o măsură ce ar putea redefini echilibrul dintre inovația tehnologică și protecția proprietății intelectuale.

Entuziasmul din jurul lui Sora arată clar că publicul manifestă un interes pentru această tehnologie. Odată cu lansarea versiunii pentru Android, este de așteptat ca volumul de conținut generat să crească.

Capacitatea de a realiza scene video complexe în doar câteva secunde, pornind de la câteva fraze, reprezintă o revoluție comparativ cu procesul laborios de editare clasică, care putea dura zile sau chiar săptămâni.

Această transformare aduce și provocări serioase care dau naștere următoarelor întrebări:

Dacă oricine poate genera materiale video convingătoare, cum mai putem distinge între ceea ce este real și ceea ce este generat artificial? Iar atunci când chipul sau vocea unei persoane pot fi replicate cu fidelitate și devine tot mai dificil de stabilit, unde se termină realitatea și unde începe ficțiunea digitală?

Pe măsură ce Sora se apropie de „adopția” pe scară largă, presiunea asupra dezvoltatorilor de a implementa mecanisme etice și de protecție de la început devine tot mai mare. Într-o lume în care ai putea apărea într-un videoclip spunând lucruri pe care nu le-ai rostit niciodată, nevoia de reguli clare și garanții de siguranță nu mai este doar o opțiune, ci o necesitate, scrie Eric Hal Schwartz, expert în tehnologie pentru TechRadar.