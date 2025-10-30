Revoluție în tehnologie: OnePlus 15 va avea inteligență artificială personalizată

OnePlus se pregătește să lanseze modelul OnePlus 15, un telefon care ar putea marca un moment unic în industria telefoniei mobile. Noul dispozitiv va integra prima inteligență artificială personalizată din lume, concepută pentru a se adapta în timp real la nevoile și obiceiurile fiecărui utilizator, anunță compania OnePlus.

Potrivit informațiilor oficiale, sistemul AI al OnePlus 15 va învăța comportamentele utilizatorului, de la modul în care își organizează aplicațiile până la preferințele foto sau setări pentru a oferi o experiență unică și optimizată.

Această abordare poziționează OnePlus în avangarda inovației mobile, aducând conceptul de telefon cu personalizare proprie mai aproape de realitate. Cu această mișcare, compania promite nu doar un salt tehnologic, ci și o redefinire a modului în care interacționăm cu dispozitivele inteligente.

Într-un interviu pentru TechRadar Phones, Axel Metz, directoarea de marketing OnePlus Europe, Celina Shi, a oferit detalii despre colaborarea strategică dintre OnePlus și Google. Potrivit acesteia, scopul comun al celor două companii este de a face inteligența artificială cu adevărat personală, prin conectarea modelului emblematic al Google direct la datele stocate în platforma Mind Space.

„Pentru a valorifica pe deplin potențialul Mind Space, am încheiat un parteneriat cu Google, care ne permite o integrare puternică cu Google Gemini”, a explicat Celine Shi.

Reprezentanta OnePlus a adăugat că, prin această integrare, utilizatorii vor putea interacționa direct cu Mind Space, pentru a extrage sau utiliza rapid informațiile stocate anterior, transformând experiența AI într-una mai intuitivă și adaptată nevoilor individuale.

Pentru cei fascinați de conceptul Mind Space, un sistem inteligent de stocare bazat pe inteligență artificială, activat prin Plus Key, care permite salvarea contextuală a informațiilor direct pe dispozitiv, noua integrare cu Google Gemini se anunță deosebit de promițătoare.

Potrivit declarațiilor lui Shi, Gemini va putea accesa datele personale din Mind Space pentru a răspunde la întrebări, a planifica activități și a automatiza sarcini în funcție de context, un pas important spre o asistență digitală cu adevărat personalizată, acolo unde multe soluții AI actuale încă întâmpină dificultăți.

Prin Mind Space, OnePlus oferă utilizatorilor un spațiu dedicat pentru gânduri, obiective, mementouri și notițe, o „casă” digitală pentru tot ceea ce, altfel, s-ar pierde printre aplicații uitate. În loc ca informațiile să rămână statice, telefonul poate interpreta și valorifica aceste date pentru a oferi sugestii utile sau acțiuni automatizate.

Odată cu integrarea Gemini în viitorul OnePlus 15 cu OxygenOS 16, dispozitivul ar putea recunoaște intențiile utilizatorului, de exemplu, planificarea unei petreceri de aniversare, finalizarea unui proiect personal sau rezervarea unei escapade de weekend și ar putea contribui activ la realizarea lor.

OnePlus pregătește lansarea OxygenOS 16, următoarea sa mare actualizare software, promițând o abordare diferită a inteligenței artificiale, una care merge dincolo de simpla noutate tehnologică.

Actualizarea va debuta odată cu modelul OnePlus 15 și se bazează pe o filozofie pe care producătorul o numește „Intelligently Yours”. Esența acestei viziuni este ca inteligența artificială să se adapteze utilizatorului, nu invers.

Potrivit companiei, noul sistem AI este conceput pentru a face viața de zi cu zi mai simplă, pentru a stimula creativitatea, a îmbunătăți organizarea și a menține datele în siguranță, toate acestea fără a afecta performanța telefonului.

Spre deosebire de alte mărci, compania susține că, pentru prima dată, Gemini este conectat direct la un spațiu personal de stocare, numit Mind Space. Această integrare ar putea permite inteligenței artificiale să funcționeze în mod contextual, să te ajute să faci cercetări, să redactezi mesaje, să creezi liste sau să gestionezi automat diverse detalii, trecând astfel de la un asistent care anticipează nevoile utilizatorului.