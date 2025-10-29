Microsoft, afectată de o pană majoră a serviciilor Azure și 365 cu câteva ore înainte de raportarea rezultatelor financiare

Microsoft s-a confruntat miercuri cu o întrerupere semnificativă a serviciilor cloud Azure și a platformei Microsoft 365, exact înainte de publicarea rezultatelor financiare trimestriale, transmite CNBC.

Conform datelor furnizate de Downdetector, incidentul a început în jurul orei 11:40 (ora Coastei de Est a SUA). „Investigăm o problemă care afectează mai multe servicii Azure”, a anunțat Microsoft pe contul oficial de suport Azure de pe X (fostul Twitter), precizând că unii clienți pot întâmpina pierderi de disponibilitate pentru anumite servicii.

Mii de utilizatori au raportat dificultăți în accesarea site-urilor și aplicațiilor care utilizează infrastructura Microsoft, inclusiv probleme de funcționare ale portalului principal al companiei.

Contul de suport Microsoft 365 a informat utilizatorii că traficul afectat este redirecționat către infrastructură alternativă „sănătoasă”, până la identificarea și remedierea cauzei principale a defecțiunii.

Această pană survine la mai puțin de două săptămâni după o problemă similară raportată de Amazon Web Services (AWS), care a perturbat funcționarea mai multor site-uri și aplicații la nivel global.

Pe piața mondială a serviciilor de infrastructură cloud, AWS deține o cotă de 32%, fiind urmat de Microsoft Azure cu 23% și Google Cloud cu 10%, potrivit datelor Canalys pentru primul trimestru al anului curent. Microsoft și Google urmează să-și publice rezultatele financiare în cursul serii de miercuri, iar Amazon va raporta joi.

Incidentul de miercuri ridică întrebări cu privire la fiabilitatea platformelor cloud într-un moment critic pentru companiile de tehnologie, aflate în plin sezon de raportări financiare.

Acordul semnat pe 28 octombrie permite transformarea OpenAI într-o corporație de interes public, mișcare ce evaluează compania la 500 de miliarde de dolari și îi oferă o nouă libertate în atragerea de capital și gestionarea activităților comerciale. Această restructurare elimină o limitare impusă prin acordul din 2019, prin care Microsoft dobândise drepturi extinse asupra OpenAI, în schimbul furnizării de servicii de cloud computing de înaltă performanță, esențiale pentru funcționarea modelelor AI.

Noua structură va permite OpenAI să opereze ca OpenAI Group PBC, controlat de OpenAI Foundation, o organizație non-profit. Microsoft va păstra o participație de aproximativ 27%, evaluată la 135 de miliarde de dolari în urma recapitalizării. În timp ce OpenAI capătă o autonomie mai mare în dezvoltarea și comercializarea tehnologiilor AI, Microsoft își menține o poziție strategică, cu drepturi asupra produselor și modelelor dezvoltate cel puțin până în 2032.

Investițiile Microsoft în OpenAI, care se ridică la 13,8 miliarde de dolari până în prezent, se dovedesc extrem de profitabile, acordul actual implicând un randament estimat de aproape zece ori mai mare. Reacția pieței a fost pozitivă, acțiunile Microsoft înregistrând o creștere de 2,5%, ducând capitalizarea gigantului american din nou peste pragul de 4 trilioane de dolari.

Parteneriatul va continua să fie consolidat printr-un contract extins de cloud computing, esențial pentru dezvoltarea inteligenței artificiale generale (AGI), un moment considerat crucial pentru viitorul tehnologiei. Drepturile Microsoft asupra proprietății intelectuale OpenAI, inclusiv asupra modelelor post-AGI, au fost extinse până în 2032, semnalând intenția ambelor companii de a rămâne parteneri cheie într-unul dintre cele mai dinamice și competitive domenii tehnologice ale acestui deceniu.