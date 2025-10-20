Până majoră de internet la nivel global. Zeci de site-uri sunt afectate

O pană majoră de internet afectează numeroase site-uri, jocuri online și aplicații precum Amazon, Snapchat și Vodafone. Problemele au apărut luni dimineață și par să fie cauzate de o defecțiune la Amazon Web Services (AWS), potrivit Sky News.

Problemele au apărut în jurul orei 8 dimineața, ora Marii Britanii (miezul nopții în SUA), și par să fie legate de Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud computing a gigantului tehnologic, care furnizează infrastructura pentru milioane de site-uri și platforme ale marilor companii.

Numeroase aplicații pentru smartphone funcționează prin centrele de date AWS.

Au apărut rapoarte care arată că și clienții mai multor bănci se confruntă cu dificultăți. În Marea Britanie, Lloyds și filialele sale, Halifax și Bank of Scotland, au înregistrat mii de sesizări privind întreruperi ale serviciilor, potrivit DownDetector.

AWS a anunțat că „a identificat posibila cauză principală” a problemelor care au provocat întreruperea majoră a internetului de luni dimineață.

„Pe baza investigaţiei noastre, problema pare să fie legată de rezoluţia DNS a punctului final al API DynamoDB în US-EAST-1”, a mai transmis compania.

AWS a transmis că lucrează pe „mai multe direcții paralele pentru a grăbi restabilirea” serviciilor. În acest context, Elon Musk, proprietarul platformei X, a scris într-o postare că rețeaua funcționează normal și nu a fost afectată de probleme.

𝕏 works — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

Amazon Web Services oferă o gamă extinsă de servicii de infrastructură online, prin care companiile pot închiria computere și servere pentru a-și gestiona aplicațiile și site-urile web. Orice defecțiune la AWS poate afecta rapid o parte semnificativă a internetului, inclusiv platforme care nu au legătură directă cu Amazon.

În prezent, AWS este cel mai mare furnizor de servicii cloud la nivel global, cu venituri de 108 miliarde de dolari, reprezentând cea mai mare parte a profitului companiei.