Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro

Consultantul economic Radu Georgescu explică într-o postare pe Facebook cum se calculează corect dobânda la un credit bancar și de ce, în opinia sa, rambursarea anticipată nu este avantajoasă. Specialistul spune că preferă creditele în euro, nu în lei, pentru că rata este cu 50% mai mică.

Consultantul economic Radu Georgescu a publicat pe pagina sa de Facebook o analiză detaliată despre calculul dobânzii bancare și modul în care lipsa educației financiare duce la decizii greșite atunci când vine vorba despre credite.

El afirmă că, deși majoritatea oamenilor au sau vor avea un credit bancar la un moment dat, foarte puțini înțeleg cum funcționează dobânda și cum sunt calculate ratele lunare.

Expertul a pus la dispoziția publicului un fișier Excel realizat de el, care simulează calculul ratelor pentru un credit bancar.

„Mai jos un link care are un Excel complex făcut de mine care simulează calculul ratelor pentru un credit bancar. Te va ajuta să iei decizia corectă legată de un credit. Sigur te va ajuta. Acest Excel este folosit de clienții noștri atunci când iau un credit”, a adăugat acesta, oferind linkul către resursă: cfoapp.ro – Calcul rata bancă CFO Network.

Radu Georgescu contrazice unul dintre cele mai populare sfaturi financiare din mediul digital: acela de a rambursa anticipat creditul pentru a reduce costul total al împrumutului.

„Zâmbesc când văd sfaturi pe rețelele sociale că este bine să rambursezi anticipat, mai ales dacă ești la începutul creditului. Greșit. Dobânda bancară se calculează întotdeauna la soldul creditului. Nu contează dacă ești la începutul sau la sfârșitul creditului, nu contează că ai credit de 1.000 de lei sau de 10 milioane de euro. Din acest motiv, eu nu rambursez niciodată anticipat creditele mele”, explică consultantul.

El atrage atenția că, în actualul context economic, păstrarea lichidităților (cash) este mai importantă decât reducerea datoriilor.

„De trei luni, băncile au pus frână la credite. În perioada următoare este mult mai important să ai cash decât să-ți reduci creditele.”

Radu Georgescu a vorbit și despre alegerea valutei în care este contractat un credit. Contrar recomandărilor frecvente, el susține că preferă împrumuturile în euro și nu în lei, pe care le consideră mai avantajoase în prezent.

„Zâmbesc când văd sfaturi pe rețelele sociale că este mai bine să iei un credit în lei. Greșit. Din perspectiva unui tip care a fost patru ani director financiar într-o bancă, toate creditele mele sunt în euro.”

Consultantul argumentează că diferența de cost între cele două monede este semnificativă:

„În acest moment plătesc o rată cu 50% mai mică comparativ cu un credit în lei. Dobânda (DAE) la lei este în jur de 10%, iar dobânda la euro este în jur de 5%.”

El a calculat și pragul teoretic de echilibru între cele două tipuri de credite: