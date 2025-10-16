Apartamentele din România ar putea fi cu 50% mai ieftine în următorii doi ani. Când s-ar putea sparge bula

Economistul Radu Georgescu avertizează, într-o postare pe Facebook, că prețurile apartamentelor din România sunt „exagerat de scumpe” și ar putea scădea cu până la 50% în următorii doi ani. Expertul explică mecanismul prin care creditele ipotecare au „umflat artificial” piața imobiliară.

Economistul Radu Georgescu critică dur actualul nivel al prețurilor din piața imobiliară românească. În opinia sa, apartamentele din România au ajuns să fie „exagerat de scumpe”, iar în următorii doi ani urmează o corecție masivă de până la 50%.

„Sunt unii care îmi spun că apartamentele din România sunt ieftine. Eu cred că sunt exagerat de scumpe. Alții îmi spun că prețurile la apartamente vor crește. Eu cred că în următorii doi ani vor scădea cu până la 50%”, a scris Georgescu.

Economistul își argumentează punctul de vedere comparând prețurile actuale cu cele din urmă cu două decenii. În anul 2000, spune el, un apartament de două camere în București costa 6.000 de dolari, iar un contabil junior câștiga un salariu de aproximativ 500 de dolari pe lună.

„Un apartament de două camere reprezenta salariul pe un an al unui contabil junior. Nu am făcut credit ipotecar. În România nici măcar nu exista acest produs la bănci. Acum, același apartament costă 100.000 de euro, adică salariul pe 10 ani al unui contabil junior. Cum poți să spui că apartamentele în România sunt ieftine? Ce matematică este asta?”, a continuat Radu Georgescu.

Economistul a rememorat momentul în care băncile au introdus creditul ipotecar în România, în perioada 2005–2006, și a explicat cum acest instrument a determinat o creștere bruscă a prețurilor din imobiliare.

„În anul 2005, băncile au descoperit oul de aur. Se numește creditul ipotecar. Băncile au început să spună: ‘Ai economisit 2.000–3.000 de euro? Nicio problemă. Îți dăm noi un credit de 30.000 de euro și îl plătești în 30 de ani’. Perfect. Luăm credit. Băncile au uitat să spună că la un credit de 100.000 de euro în 30 de ani plătești dobânzi totale de 210.000 de euro, adică dublu față de prețul apartamentului”, explică Georgescu.

El susține că piața imobiliară a fost „umflată artificial” de creditare și că scumpirile accelerate nu reflectă valoarea reală a locuințelor, ci dependența sistemului financiar de împrumuturile pe termen lung.

„În 2006, prețul apartamentului meu de 6.000 de dolari a devenit 40.000 de euro. Magie? Nu. Doar credit ipotecar pe care trebuie să-l plătești băncii”, a notat el.

Pentru a ilustra impactul actual al prețurilor și al împrumuturilor, Georgescu a povestit o întâmplare din 2022, când a întâlnit un tânăr IT-ist la o nuntă.

„Era un tip de 25 de ani. Mi-a spus că și-a cumpărat un apartament de 200.000 de euro. Mi-a zis că își permite deoarece lucrează în IT. L-am întrebat cât timp își permite. Am înțeles că și-a mai permis doi ani. Anul trecut compania în care lucra a făcut restructurări, iar el și-a pierdut jobul”, scrie economistul.

Mesajul sugerează vulnerabilitatea economică a tinerilor care contractează împrumuturi mari, mizând pe stabilitatea unui singur loc de muncă. În opinia lui Georgescu, mulți români confundă puterea de cumpărare temporară cu prosperitatea reală, ceea ce duce la o expunere financiară ridicată în perioade de criză.

În finalul mesajului, Radu Georgescu a transmis un sfat pragmatic pentru tineri și pentru generațiile care se confruntă cu presiunea creditelor ipotecare.

„Copiilor mei le-am spus că trebuie să exceleze la trei materii: matematică, gramatică și engleză. Pentru restul există Google. Dacă nu știi când să scrii unul sau doi de ‘i’, nu te ia nimeni în serios. Dacă nu știi engleză, nu poți să te angajezi (poate doar la stat). Dacă nu știi matematică, vei avea probleme financiare. Vei cheltui mai mult decât salariul, vei face credite inutile etc.”

Economistul subliniază că educația financiară și raționamentul matematic sunt esențiale pentru a evita capcanele împrumuturilor pe termen lung și pentru a înțelege valoarea reală a banilor.

Afirmația că prețurile apartamentelor ar putea scădea cu 50% în următorii doi ani a stârnit dezbateri aprinse în mediul economic. Deși Radu Georgescu nu a oferit cifre exacte privind mecanismele acestei scăderi, mesajul său reflectă un sentiment de suprasaturație a pieței, accentuat de creșterea dobânzilor și de scăderea accesului la credite.

Conform datelor Băncii Naționale a României (BNR), în 2025, peste 80% dintre tranzacțiile imobiliare din mediul urban implică finanțare prin credit ipotecar. În același timp, numărul locuințelor noi livrate în marile orașe a scăzut cu 12% față de anul precedent, iar costurile de construcție rămân ridicate.