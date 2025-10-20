Primul membru senior al Familiei Regale britanice investigat de Poliția Metropolitană

Poliția Metropolitană investighează acuzațiile că Prințul Andrew ar fi încercat să folosească un ofițer de protecție pentru a discredita una dintre acuzatoarele sale de abuz sexual.

Informațiile noi au apărut la scurt timp după ce Prințul a renunțat la titlurile și onoarea regală, în contextul presiunii publice și a unor documente interne recent dezvăluite.

Potrivit rapoartelor, Prințul Andrew ar fi cerut unui agent de protecție finanțat de stat să investigheze-o pe Virginia Giuffre, obținând atât data nașterii, cât și numărul său de securitate socială.

Ulterior, i-ar fi comunicat lui Ed Perkins, fostul secretar adjunct de presă al Reginei Elisabeta a II-a, că unul dintre ofițerii săi a fost implicat în adunarea de informații despre Giuffre, conform unui e-mail scurs în presă.

Un purtător de cuvânt al Scotland Yard a declarat:

„Suntem conștienți de raportările media și investigăm activ afirmațiile făcute.”

În cazul în care informațiile personale ale lui Giuffre au fost partajate fără consimțământ, Prințul ar putea face obiectul unei anchete penale în Statele Unite. Spencer Kuvin, avocatul care a reprezentat nouă victime ale lui Jeffrey Epstein, a explicat:

„Pedepsele pentru această infracțiune sunt foarte severe și pot ajunge până la 15 ani de închisoare. Actul american de securitate socială protejează aceste informații.”

Kuvin a adăugat că, pe baza informațiilor disponibile, Andrew ar fi putut încălca ambele acte legislative și că FBI ar trebui să deschidă imediat o investigație și să solicite o audiere oficială a Prințului.

„Atât autoritățile americane, cât și cele britanice nu ar trebui să protejeze această persoană. Lumea ar trebui să îl tragă la răspundere și să arate că justiția contează,” a mai spus avocatul.

Această situație survine la 23 de ani după ce Prințesa Regală Anne a devenit primul membru senior al familiei regale condamnat pentru o infracțiune în 2002, fiind amendată după ce câinele său a mușcat doi copii în Windsor Great Park.

Metropolitan Police a mai investigat anterior acuzațiile legate de Andrew și activitățile lui Epstein în Londra, dar nu a demarat o anchetă.

În octombrie 2021, Scotland Yard a anunțat că nu va lua măsuri suplimentare după revizuirea documentelor legale dintr-un proces civil intentat de Giuffre.

Sigrid McCawley, fost avocat al lui Giuffre, a declarat:

„Aceste noi dezvăluiri cer o investigație amănunțită a acțiunilor Metropolitan Police și ale Prințului Andrew pentru a reduce la tăcere curajul Virginiei Giuffre.”

Ed Miliband, secretar pentru energie, a comentat pentru BBC:

„Acestea sunt acuzații profund îngrijorătoare. Dacă sunt adevărate, aceasta nu este maniera în care ofițerii de protecție ar trebui să fie folosiți.”

Revelațiile au apărut la 24 de ore după ce regele Charles l-a determinat pe fratele său să renunțe la titlurile și onorurile regale rămase. Palace-ul a menționat că nu dorea să irosească timpul Parlamentului prin retragerea oficială a titlurilor, considerând-o o „distragere familială”.

Familia Giuffre a salutat decizia Prințului de a renunța la titluri, subliniind însă că pentru „adevărata justiție” acesta ar trebui să renunțe și la titlul de prinț onorific.

Biograful Prințului, Andrew Lownie, a avertizat:

„Aceasta este doar vârful aisbergului. Palatul știe că urmează să apară mai multe acuzații în Statele Unite.”

Prințul Andrew a negat constant acuzațiile, iar litigiul civil cu Giuffre a fost soluționat în afara instanței, după presiuni din partea Palatului, pentru a evita umbre asupra Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a din 2022.