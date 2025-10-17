Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale: Neg cu tărie acuzaţiile aduse împotriva mea

Prinţul Andrew al Marii Britanii a anunţat vineri că renunţă la toate titlurile sale regale, inclusiv la cel de duce de York, după ani de controverse și critici legate de comportamentul său și de legăturile cu defunctul infractor sexual american Jeffrey Epstein, potrivit Reuters.

Reputaţia prinţului Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea şi al doilea fiu al regretatei regine Elizabeth a II-a, a fost grav afectată în ultimii ani. În centrul scandalului se află relaţia sa de prietenie cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru trafic sexual de minore, dar și dezvăluiri recente potrivit cărora unul dintre apropiaţii săi din mediul de afaceri era considerat de guvernul britanic un spion chinez.

Într-un comunicat de presă, prinţul Andrew a explicat că decizia de a renunţa la titlurile regale vine din dorinţa de a nu afecta activitatea Casei Regale.

„Acuzaţiile continue la adresa mea distrag atenţia de la munca fratelui meu mai mare, regele Charles, şi de la activitatea mai largă a familiei regale britanice”, a transmis el.

„Prin urmare, nu voi mai folosi titlul sau onorurile care mi-au fost conferite. Aşa cum am spus anterior, neg cu tărie acuzaţiile aduse împotriva mea”, a declarat Andrew.

În vârstă de 65 de ani și al optulea în linia de succesiune la tronul britanic, prinţul Andrew era considerat, în tinereţe, un ofiţer naval elegant și un membru popular al familiei regale. A servit în armată în timpul războiului din Insulele Falkland, la începutul anilor 1980, fiind considerat la acea vreme un erou militar.

Cu timpul însă, imaginea sa s-a schimbat radical. Reputația de „prinț playboy” și asocierea cu persoane controversate au umbrit complet trecutul său militar.

În 2022, Andrew a fost deposedat de majoritatea titlurilor și patronajelor sale regale și îndepărtat din îndatoririle oficiale ale familiei regale, tot din cauza legăturilor sale cu Epstein.

În acelaşi an, prinţul Andrew a ajuns la o înţelegere extrajudiciară cu Virginia Giuffre, femeia care îl acuza că a abuzat-o sexual pe vremea când era minoră. Giuffre, care a murit în aprilie anul acesta, l-a dat în judecată în Statele Unite, susținând că a fost constrânsă să întrețină relații sexuale cu Andrew de către Epstein și partenera acestuia, Ghislaine Maxwell.

Deși a acceptat să plătească o compensație semnificativă, Andrew a negat întotdeauna acuzațiile. Povestea a revenit în atenția publică săptămâna trecută, odată cu publicarea postumă a memoriilor Virginiei Giuffre, care readuc în discuție relația dintre ducele de York și rețeaua lui Epstein.

Decizia prințului Andrew de a renunța la titlurile regale vine într-un moment sensibil pentru familia regală britanică, care încearcă să-și protejeze imaginea sub conducerea regelui Charles. Palatul Buckingham nu a emis deocamdată un comentariu oficial, însă surse citate de presa britanică susțin că monarhul „a fost informat în prealabil” și că decizia a fost una „asumată personal” de Andrew.