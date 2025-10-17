Destrăbălările prințului Andrew, dezvăluite de Virginia Giuffre

Virginia Giuffre, cunoscută pentru implicarea sa în cazurile de trafic sexual coordonate de Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, s-a sinucis pe 25 aprilie 2025, la vârsta de 41 de ani.

Publicarea postumă a memoriilor sale, „Fata nimănui: Memorii despre supraviețuirea abuzului și lupta pentru justiție”, programată pentru 21 octombrie 2025, readuce în atenția publicului experiențele sale traumatizante și modul în care a fost exploatată de persoane influente.

Giuffre detaliază în carte întâlnirile cu elitele internaționale, inclusiv cu Prințul Andrew, Duce of York, și prezintă modul în care rețeaua Epstein-Maxwell funcționa pentru a manipula și controla tinere vulnerabile.

Cartea oferă o perspectivă directă asupra abuzului, dar și asupra mecanismelor de putere și influență care au permis ca astfel de fapte să continue ani de zile.

Giuffre povestește cum a ajuns să lucreze la Mar-a-Lago în perioada adolescenței. Tatăl ei, responsabil pentru întreținerea resortului, i-a oferit un tur al proprietății și a aranjat o întâlnire cu managerul pentru angajarea sa.

„Acesta este fiica mea”, a spus tatăl său când a fost prezentată lui Donald Trump, care a fost prietenos și a întrebat: „Îți plac copiii? Te ocupi vreodată de ei?”

Giuffre a fost astfel introdusă într-un mediu al elitei sociale, unde și-a început activitatea cu sarcini simple, precum servirea ceaiului și supravegherea copiilor membrilor clubului.

La scurt timp după angajarea la Mar-a-Lago, Giuffre a fost abordată de Ghislaine Maxwell și șoferul acesteia, Juan Alessi.

Maxwell a observat-o și i-a cerut șoferului să oprească: „Stop, John, stop!” Giuffre a fost invitată să cunoască un om bogat care avea nevoie de un terapeut de masaj pentru a călători cu el.

„Vei veni să-l întâlnești în seara asta după muncă”, i-a spus Maxwell. Giuffre a notat adresa și numărul de telefon și, mai târziu, tatăl ei a condus-o la casa respectivă, unde a început contactul cu Jeffrey Epstein.

Ajunsă la casa lui Epstein, Giuffre a fost condusă de Maxwell într-o cameră cu masă de masaj, unde bărbatul era dezbrăcat. Maxwell a instruit-o:

„Spune-i salut domnului Jeffrey Epstein.”

Epstein a răspuns imediat:

„Poți să-mi spui doar Jeffrey.”

Giuffre avea 16 ani și nu mai primise niciodată un masaj. Maxwell i-a arătat pas cu pas cum să continue, explicând:

„Este important să nu ignori nicio parte a corpului. Continuitatea și fluxul sunt esențiale.”

Ulterior, experiența s-a transformat într-o sesiune de abuz sexual coordonată de Maxwell și Epstein, iar Giuffre a fost forțată să execute acte sexuale.

Epstein a oferit bani pentru ca Giuffre să închirieze un apartament și să fie disponibilă în permanență:

„Vei lucra pentru mine full-time. Trebuie să fii la dispoziția mea tot timpul.”

Ea a fost amenințată cu privirea asupra fratelui său:

„Știm unde învață fratele tău. Nu trebuie să spui nimănui ce se întâmplă în această casă. Și dețin poliția din Palm Beach, așa că nimeni nu va face nimic.”

Epstein și Maxwell au folosit-o pe Giuffre pentru a întreține relații sexuale cu alte persoane din cercurile bogate, de la academicieni până la politicieni, iar ea relata că presiunea de a fi disponibilă era constantă.

Giuffre a fost trimisă la un cuplu de la hotelul de lux The Breakers, unde a masat mai întâi femeia și apoi bărbatul, conform instrucțiunilor lui Epstein:

„Fă-o să se simtă confortabilă. Dar păstrează-ți cea mai mare energie pentru el.”

În alte cazuri, a fost trimisă la profesori sau oameni de afaceri, fiind adesea forțată să întrețină relații sexuale.

Ea notează că Maxwell organiza totul și că Epstein folosea resursele financiare pentru a câștiga acces la persoane influente:

„Mai târziu am realizat că Epstein și Maxwell erau două jumătăți ale aceluiași sistem pervers.”

Giuffre povestește despre prima întâlnire cu Prince Andrew la Londra, în martie 2001, la casa lui Maxwell. Maxwell a pregătit ziua cu cumpărături de haine scumpe și aranjarea unei cine urmate de vizită la clubul Tramp.

Giuffre rememorează:

„Când am observat că Epstein îl numește pe prinț Andy, am început să-l numesc și eu așa.”

În timpul întâlnirii, a fost fotografiată alături de prinț, iar Maxwell i-a spus: „Ai făcut bine. Prințul s-a distrat.” Epstein i-ar fi oferit 15.000 de dolari pentru serviciile prestate prințului, numit de tabloide „Randy Andy”.

A doua întâlnire a avut loc în New York, iar o a treia pe insula privată Little Saint James, într-un context de grup, implicând și alte fete minore.

Memoriile subliniază rolul lui Maxwell ca organizator al întâlnirilor și coordonator al fetelor:

„Ea controla logistica și organiza întâlnirile. Epstein folosea influența sa pentru a atrage figuri din lumea academică și de afaceri.”

Giuffre descrie și medicamentele prescrise pentru a-i reduce rezistența emoțională, inclusiv Xanax:

„Uneori luam până la opt Xanax pe zi.”

Ea menționează că Maxwell și Epstein funcționau împreună ca o unitate simbiotică, combinând resursele financiare și sociale pentru a recruta și exploata tinerele:

„Am fost păpușa lor și ei trăgeau sforile.”

Virginia Giuffre a obținut în februarie 2022 un acord financiar din partea lui Prince Andrew, fără admitere de vinovăție.

Moartea ei survine într-un context de reexaminare a cazului și a problemelor mai largi legate de abuzul sexual și traficul de minori.

Ea atrage atenția asupra faptului că rețelele de abuz nu sunt anomalii, ci fenomenul persistă în cercuri de putere: