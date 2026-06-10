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Bill Gates respinge acuzațiile privind legăturile cu Jeffrey Epstein: „Niciodată nu am făcut rău nimănui”

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Bill Gates respinge acuzațiile privind legăturile cu Jeffrey Epstein: „Niciodată nu am făcut rău nimănui”Bill Gates. Sursă foto: Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a declarat miercuri, în timpul unei audieri în Congresul SUA, că nu a avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Jeffrey Epstein. Miliardarul a susținut că nu a observat niciun indiciu care să sugereze comportamente ilegale și a reiterat că nu a fost implicat în acțiunile finanțistului decedat în 2019, relatează CNN.

Bill Gates neagă că ar fi știut despre activitățile lui Jeffrey Epstein

Bill Gates a fost audiat miercuri în fața unei comisii a Congresului american, unde a respins orice acuzație potrivit căreia ar fi avut informații despre comportamentul infracțional al lui Jeffrey Epstein.

„Vreau să mă exprim foarte clar: nu am asistat niciodată şi nu am avut niciun indiciu că Epstein ar avea o activitate infracţională continuă”, a declarat Gates în deschiderea audierii sale, potrivit platformei GatesNotes.

În timpul intervenției sale, cofondatorul Microsoft a insistat că nu a făcut nimic ilegal.

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„Niciodată nu am făcut rău nimănui”, a dat el asigurări.

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video

Bill Gates și Epstein s-au cunoscut în 2011

Potrivit explicațiilor oferite de Bill Gates, contactele sale cu Jeffrey Epstein au început în anul 2011, la trei ani după ce finanțistul pledase vinovat pentru incitare la prostituția unei minore.

Totodată, într-un proiect de e-mail atribuit lui Jeffrey Epstein și publicat de Departamentul de Justiție în documentele din dosarul Epstein, sunt menționate relații extraconjugale ale lui Bill Gates.

AFP amintește că simpla apariție a numelui unei persoane în documentele din dosarul Epstein nu reprezintă, în sine, dovada unei fapte ilegale. Totuși, documentele indică existența unor legături între Epstein sau cercul său apropiat și mai multe personalități publice care, de-a lungul timpului, au minimalizat ori au negat aceste relații.

Bill Gates a recunoscut anterior că apropierea de Epstein a fost o greșeală

La finalul lunii februarie, Bill Gates a declarat în fața membrilor fundației sale că relațiile cu Jeffrey Epstein au reprezentat o greșeală majoră. În același context, el a admis că a avut relații extraconjugale cu două femei din Rusia, însă a negat orice implicare în activitățile desfășurate de Epstein.

Jeffrey Epstein a murit în detenție în 2019, înainte de începerea procesului în care era acuzat de infracțiuni sexuale.

„A fost o eroare enormă să petrec timp cu Epstein şi să invit lideri ai Fundaţiei Gates la reuniuni cu el. Nu am făcut nimic ilegal; nu am văzut nimic ilegal”, spusese Gates, potrivit unei înregistrări video obţinute de publicaţia Wall Street Journal.

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