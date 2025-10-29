International

Franța își ajustează politica fiscală, de la 3% la 6%, pentru marile platforme tehnologice

Franța își ajustează politica fiscală, de la 3% la 6%, pentru marile platforme tehnologiceBig Tech / sursa foto: dreamstime.com
Parlamentarii din Franța au aprobat o propunere de majorare a taxei digitale aplicate giganților tehnologici, precum Google, Apple, Meta și Amazon, de la 3% la 6%.

Decizia marchează o etapă importantă în dezbaterile privind impozitarea serviciilor digitale, însă provoacă rezerve din partea guvernului, care se teme de eventuale represalii comerciale din partea Statelor Unite.

Vot în Adunarea Națională și poziția guvernului din Franța

Marți seară, Adunarea Națională a Franței a votat în favoarea amendamentului care prevede dublarea taxei asupra serviciilor digitale.

Propunerea face parte din proiectul de lege bugetară pentru 2026, care urmează să fie supus votului final săptămâna viitoare, înainte de a ajunge la Senat.

Executivul francez a avertizat însă asupra riscurilor asociate unei astfel de decizii. Ministrul Economiei, Roland Lescure, a declarat că o taxă „disproporționată” ar putea determina măsuri „disproporționate” din partea partenerilor comerciali.

„O creștere bruscă a taxei ar putea afecta sectoare economice franceze care nu au nicio legătură cu industria digitală”, a spus Lescure.

De la 15% la 6%: compromis între fermitate și prudență

Inițial, unii parlamentari au propus majorarea taxei până la 15%, ca răspuns la măsurile tarifare impuse anterior de administrația fostului președinte american Donald Trump.

Propunerea a stârnit reacții ferme la Washington, unde oficialii americani au avertizat că ar putea răspunde cu tarife suplimentare asupra exporturilor franceze.

După mai multe runde de negocieri, deputații au decis reducerea nivelului propus la 6%, o variantă considerată de unii drept un compromis între dorința de a crește veniturile fiscale și necesitatea de a evita o confruntare comercială cu Statele Unite.

Praguri mai mari de inpozitare pentru a proteja companiile din Franța

Pe lângă majorarea cotei, proiectul prevede creșterea pragului global de venituri al companiilor vizate, de la 750 de milioane de euro la 2 miliarde de euro.

Măsura are scopul de a exclude jucătorii mai mici din piața franceză și de a limita impactul asupra întreprinderilor naționale.

Parlamentul francez

Parlamentul francez / sursa foto: captură X

Reprezentanții mediului de afaceri american au reacționat critic față de inițiativă. John Murphy, vicepreședinte senior al Camerei de Comerț a Statelor Unite, a declarat săptămâna trecută că „noua propunere pare să vizeze exclusiv companiile americane, ceea ce va provoca probabil represalii care ar putea afecta întreaga economie franceză”. El a adăugat că „trebuie să prevaleze calmul și rațiunea”.

Franța încearcă să evite tensiunile diplomatice

Deși susține obiectivul de echitate fiscală, o parte a majorității parlamentare insistă că inițiativa nu urmărește să afecteze relațiile bilaterale cu Washingtonul.

Deputatul Charles Sitzenstuhl, membru al partidului președintelui Emmanuel Macron, a afirmat în plenul Adunării Naționale:

„Obiectivul acestei taxe nu a fost niciodată acela de a dăuna Statelor Unite în vreun fel… Spun asta americanilor care ne ascultă, cel puțin celor de la ambasadă”.

Sitzenstuhl a subliniat că Franța dorește să rămână „un partener strategic de încredere” pentru Statele Unite, chiar dacă sprijină reforme fiscale adaptate economiei digitale.

