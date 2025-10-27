Autoritățile franceze confirmă primele arestări în cazul furtului de la Luvru

Autorităţile franceze au anunţat primele arestări în legătură cu jaful spectaculos de bijuterii de la Muzeul Luvru, din capitala Franţei.

Potrivit procurorului de Paris, Laure Beccuau, poliţia a reţinut mai multe persoane sâmbătă seară, printre care şi un bărbat interceptat înainte de a se putea îmbarca la un avion cu destinaţia, în afara Franţei.

În ce urmează, prezentăm informaţiile disponibile până acum, precum şi contextul anchetei.

Procurorul Beccuau a precizat că „poliţia i-a reţinut pe bărbaţi sâmbătă seara, după ce a aflat că unul dintre ei plănuia să părăsească Franţa de pe aeroportul Charles de Gaulle, la periferia nordică a capitalei”.

În comunicatul său, ea a adăugat că nu va oferi în acest stadiu „mai multe detalii despre bărbatul sau oricine altcineva reţinut de poliţie”.

Conform relatărilor media franceze, cei doi suspecţi reţinuţi sunt bărbaţi în vârstă de aproximativ 30 de ani, cu antecedente în infracţiuni similare, originari din departamentul Seine-Saint-Denis, de la periferia Parisului.

De asemenea, s-a menţionat că investigaţia implică aproximativ 100 de ofiţeri de poliţie specializată.

Furtul în cauză a avut loc pe 19 octombrie 2025 în galeria Apollo (Galerie d’Apollon) din Muzeul Luvru, când un grup de patru indivizi a sustras opt piese de bijuterii regale, evaluate la circa 88 de milioane de euro.

Intruşii au pătruns în muzeu în plină zi, folosind o platformă ridicătoare instalată pe un camion pentru a accesa un balcon de la etajul unu, au forţat un geam şi au spart vitrinele cu un disc-cutter, apoi au fugit pe motoscutere. Operaţiunea a durat între şapte şi opt minute.

Printre bijuteriile vizate s-au numărat tiara, colier şi cerceii aparţinând setului de safire al reginei Marie-Amélie şi reginei Hortense, dar şi un colier cu smaralde şi cercei ai împărătesei Marie-Louise.

Coroana împărătesei Eugénie a fost găsită în afara muzeului, deteriorată.

Declaraţii ale procurorului şi stadiul anchetei

„Această revelaţie nu poate decât să afecteze eforturile de anchetă ale celor aproximativ 100 de investigatori mobilizaţi pentru a recupera bijuteriile şi pentru a identifica toţi făptuitorii”, a declarat Laure Beccuau, criticând scurgerile de informaţii în media.

Ea a precizat că este prea devreme „pentru a furniza detalii specifice”.

Autorităţile au confirmat că unul dintre suspecţi a fost prins pe aeroportul Charles de Gaulle, în timp ce încerca să părăsească Franţa.

Până în acest moment, nu s-a confirmat recuperarea bijuteriilor furate. Investigatori francezi apreciază că este posibil ca acestea să fi fost dezmembrate sau să fi părăsit teritoriul ţării.

De asemenea, rămân deschise întrebări privind vulnerabilităţile de securitate ale Muzeului Luvru: camerele de supraveghere nu acopereau zona prin care hoţii au pătruns, după cum a declarat conducerea muzeului.

Ancheta continuă şi vizează atât identificarea tuturor membrilor grupului infracţional, cât şi recuperarea bunurilor sustrase.