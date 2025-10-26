Jaful de la Luvru. Doi suspecți, prinși de poliție la o săptămână după spargerea spectaculoasă

Din cuprinsul articolului Piesele valoroase, transferate la Banca Franței

Doi bărbați au fost arestați sâmbătă în ancheta legată de furtul spectaculos comis săptămâna trecută la Luvru, în plin centru al Parisului, potrivit surselor citate de BFMTV.

Unul dintre suspecți a fost reținut în jurul orei 22:00, la Aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle, când se pregătea să se îmbarce într-un avion spre Algeria. Arestarea a fost efectuată de Poliția Frontierei și Brigada de Represiune a Banditismului (BRB).

Cei doi sunt suspectați că fac parte dintr-un grup de patru persoane care a pătruns în incinta muzeului și a dat spargerea în Galeria Apolo, reușind să fugă cu opt bijuterii ale Coroanei Franței.

O parte din bijuteriile care nu au fost furate, precum și unele dintre cele mai valoroase piese ale muzeului, au fost transferate vineri dimineață la Banca Franței. Operațiunea, desfășurată sub escortă motorizată, a mobilizat serviciul specializat COTEP al Direcției de ordine publică și circulație, pe distanța de câteva sute de metri dintre muzeu și Banca Franței.

Transferul a fost realizat la cinci zile după jaful comis de grupul de patru infractori, care a folosit un camion cu platformă mobilă. Autoritățile au adoptat măsuri extreme de securitate, în așteptarea evaluării complete a sistemului de protecție al muzeului și a concluziilor anchetei pentru „furt în grup organizat” și „asociere în scopul comiterii unei infracțiuni”.

Colecțiile au fost depozitate în seiful principal al Băncii Franței, aflat la 26 de metri adâncime, unde sunt păstrate deja aproape toate rezervele de aur ale Franței și numeroase comori naționale. Seiful adăpostește de mai mulți ani și prețioasele caiete ale lui Leonardo da Vinci, evaluate la peste 600 de milioane de euro, o valoare incomparabilă cu prada jafului de la Luvru, estimată la 88 de milioane de euro.