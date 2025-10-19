Muzeul Luvru din Paris, jefuit în 7 minute. Au fost furate bijuteriile coroanei franceze

Muzeul Luvru din Paris a fost închis după ce, duminică dimineață, trei persoane mascate au pătruns în incinta salonului care găzduiește bijuteriile coroanei franceze, potrivit Le Parisien.

Ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, a scris pe X că un jaf a avut loc dimineață, la deschiderea muzeului. Ea a precizat că nu au existat victime și că se află la fața locului, alături de personalul muzeului și de poliție.

„În această dimineață, la deschiderea Muzeului Luvru, a avut loc un jaf. Nu sunt victime. Mă aflu la fața locului, alături de echipele muzeului și de poliție. Se fac constatările necesare”, a scris ministrul pe X.

Reprezentanții muzeului nu au oferit mai multe detalii despre jaf, dar au precizat că muzeul va rămâne închis pe toată ziua, măsura fiind luată din „motive excepționale”.

Trei bărbați mascați au folosit liftul de marfă, care se afla în renovare, pentru a ajunge la Galeria Apollo, unde se păstrează ultimele bijuterii din colecția coroanei franceze. Galeria care a fost jefuită se află pe malul Senei.

Pentru a pătrunde in muzeu, hoții au spart geamurile clădirii și apoi au fugit pe scutere. Aceștia au extras nouă bijuterii din colecția lui Napoleon și a monarhilor francezi. Printre obiectele furate care au aparținut cândva suveranilor francezi se numără un colier, o broșă și o tiară. Un al treilea hoț a rămas în exterior.

În luna septembrie, mai multe muzee franceze au fost ținta hoților. Luna trecută, Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris a fost jefuit, iar hoții au furat specimene de aur nativ. Valoarea prejudiciului este de 600.000 de euro.

Muzeul Luvru este cel mai vizitat muzeu din lume, cu peste nouă milioane de turiști în anul 2024. Parchetul din Paris a deschis o infracțiune pentru suspiciuni de „furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni”.